Salon’da piyano ve synth-pop gecesi

Hania Rani’nin müzikal kimliğini, bestelerini, müzisyenlikteki gelişimini Varşova ve Berlin doğrudan etkiledi. Yaylı, piyano ve elektronik aranjmanlar hazırlamaya başladı. Vokalist Joanna Longić’le kurduğu grubu Tęskno’yla bir albüm yayımladı. Varşova’daki National Philharmony’de, Berlin’deki Funkhaus’ta ve Londra’daki The Roundhouse’ta gerçekleşen prestijli etkinliklerde müzisyen olarak sahnedeydi. Ardından piyanoya karşı duyduğu hayranlık, daha ileri seviyeye taşınarak bir tutkuya dönüştü. İlk solo piyano bestelerini, bu yılın nisan ayında yayımladığı ‘Esja’ isimli albümünde topladı. Adını, Güneybatı İzlanda’da yer alan, hava koşullarının sert değişiminden dolayı sürekli farklı görünüme bürünen bir dağdan alan albüm, Hania Rani’nin albüm sürecinde içinde bulunduğu düşünce yapısını incelikli bir şekilde dinleyiciye aktarıyor. Hania Rani bu akşam saat 21.30’da.

Boy Harsher

Boy Harsher’in kurucuları Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisi ilk olarak 2013’te Teen Dreamz isimli projede bir araya geldiler. Projede Matthews yazdığı kısa hikâyeleri okurken, Muller ise hikâyelere eşlik eden müziklerden ve bu müziklerin canlı performansından sorumluydu. Zamanla müziğin giderek dans edilebilir bir hal aldığını fark ederek 2014 yılında Boy Harsher’a dönüşüm gerçekleşiyor. Henüz albümleri bile yokken, synth-pop sahnesinde külte dönüşüyorlar ve hayli sadık bir hayran kitlesi ediniyorlar. ‘Yr Body is Nothing’ isimli ilk albümleri, 2016’da yayımlanıyor. Matthews’un tutku, fanteziler ve yalnızlık temaları arasında gidip gelen şarkı sözlerinden oluşan vokalleri ile Muller’in minimal ve dinamik synthesizer dokunuşları, Boy Harsher’ı benzerleri arasından kolaylıkla sıyıran en büyük etkenler. Birlikte Güzel: Boy Harsher konseri 7 Aralık Cumartesi akşamı saat 22.30’da.