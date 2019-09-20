Salon İKSV 10’uncu yılında doludizgin
2010 senesinden bu yana iyi ve kaliteli müziğin buluşma noktalarından biri haline gelen Salon, 21 Eylül’de başlayacak 10’uncu sezonunu ‘Fantezi Müzik’ albümüyle dikkat çeken darkwave, synthpop grubu Jakuzi ile açıyor. Salon İKSV’nin aralık ayına kadarki programından önemli konserleri derledik.
EYLÜL
*Her yeni albümüyle müzik yelpazesi daha da genişleten indie-folk’un sevilen ismi Steve Gunn (23 Eylül)
*60’ların özgür ruhunu, saykedelik müziğini, günümüzün neo-psychedelia akımıyla yaşatan Babe Rainbow (26 Eylül)
*Yumuşak electronika tınıları ve Lyn m’in güçlü sesiyle müzikseverlerin beğenisini toplayan İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett (27 Eylül)
*Doğaçlamanın ön plana çıktığı canlı performanslarıyla başarılarını pekiştiren Hollandalı indie-pop grubu Polynation (28 Eylül)
EKİM
*Türkiye’de ilk kez sahne alacak Danimarkalı punk grubu Iceage (4 Ekim)
*Salon tüm sezon boyunca; saksafonu, synthesizer’ı ve güçlü sesiyle elektronikayı cazla harmanlayan Londralı sanatçı ve prodüktör Laura Misch (3 Ekim)
*70’lerden günümüze, kozmik cazın öncülerinden biri olan ABD’li multi-enstrümantalist saksafoncu, besteci Idris Ackamoor ve kült projesi The Pyramids (10 Ekim)
*Akordeonun deneysel, alışılmadık ve kesinlikle büyüleyici yüzünü yansıtan üretimleriyle, İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic (11-12 Ekim)
*Şilili krautrock, saykedelik pop ekibi Föllakzoid (18 Ekim)
*80’lerin synth-pop standartlarını, standart tanımayan elekktro-pop algısıyla modernize eden Yunan şarkıcı ve şarkı yazarı Stella (25 Ekim)
*Garanti BBVA Konserleri kapsamında Salon’un unutulmazları arasındaki konserlerden birine imza atan, ardından da ilk Gezgin Salon’da sahne alan Kiasmos ikilisinden Janus Ramussen (26 Ekim)
*Beslendiği kültürleri yansıtırcasına, afro-beat’ten funk’a, poptan caza geniş bir yelpazede özgün üretimler yapan Londra doğumlu Sudan asıllı ABD’li şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Sinkane (31 Ekim)
KASIM
*Organik ve dinamik elektronik müzik harikası Zola Blood (29 Kasım)
*İsviçreli müzisyen ve oyuncu Thomas Kuratli‘nin katmanlı elektronik müzik projesi Pyrit (2 Kasım)
*Müzikseverlere sofistike bir indie pop bayramı yaşatan Ekvadorlu şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve yapımcı Helado Negro (3 Kasım)
*Piyanoyu, ‘kendi iç dünyasını en iyi şekilde yansıtabildiği enstrüman’ olarak tanımlayan İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini (6-7 Kasım)
*Caz ve elektronik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven (15-16 Kasım)
ARALIK
*Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği ABD’li post-punk etkileşimli synth-pop grubu Boy Harsher (7 Aralık)
*Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında yansıtan Hollanda doğumlu, Berlin’i mesken edinmiş müzisyen ve şarkıcı Thomas Azier (13 Aralık)
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