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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Filiz OVA - thisisfiliz@gmail.com
23.08.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Saksafonun pop yıldızı Jess Gillam

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Saksafonun pop yıldızı Jess Gillam

Klasik müzik dünyasında çığır açan genç sanatçı Jess Gilliam 25 Ağustos akşamı Bodrum Müzik Festivali'nin kapanışında yer alacak.

Jess Gillam saksafonu ile klasik müzik dünyasında çığır açan pırıl pırıl gencecik bir kadın. Son yıllarda bu geleneksel müzik türünün yeni pop yıldızı olmaya aday genç sanatçının yükselişi 2016 yılında BBC Yılın Genç Sanatçısı Ödülü’nü almasıyla hızlanıyor. Ardından 2017 BBC Proms çıkışı,  2018 Brit Classical Ödülü ve en son ünlü klasik müzik plak şirketi Decca ile  imzaladığı kontrat ile zirveye ulaşıyor. Gillam, şirketin ilk saksafon sanatçısı olma ayrıcalığını da taşıyor. Sanatçıya kariyerini sorduğumda çok kısa zamanda çok şey yaşadığını, sadece konser vermekle kalmayıp sunuculuk ve sosyal sorumluluk projeleri gibi farklı alanlarda da çalışmaya başladığını anlatıyor. Büyük bir keyifle yaptığı yoğun çalışmaların arasında tek rahatsızlık duyduğu konu zamansızlık. 

Gillam, kişiliği, Şostakoviç’ten David Bowie’ye uzanan repertuarı ve duruşuyla klasik müziği gençlere ulaştırmak, hatta popülerleştirmek gibi önemli bir misyona da sahip. Fakat rock, pop, klasik veya caz müziğini birbirinden ayırmıyor. Tek amacı insalara ulaşmak ve müzik aracılığı ile samimi duygulara tercüman olmak. Bir çok sanatçı gibi, o da kalıplara sıkıştırmaktan hoşlanmıyor. Konu aslında müzik türünden çok canlı müzik deneyimine ve dijitalleşen dünyamızda yeni neslin müzik dinleme şeklinin neredeyse tamamen Spotify ve YouTube üzerinden gerçekleşmesine dayanıyor. Halbuki Gillam’a göre ¨canlı bir performansın heyecanı, sahnedeki ışık ve elektriği hissetmek paha biçilmez.¨ 

Bodrum Müzik Festivali’nde çalma teklifini aldığında hemen arkadaşı ve resital partneri başarılı Türk piyanist Zeynep Özsuca’yı aramış ve konseri birlikte çalmayı teklif etmiş. Gustavo Dudamel’den Sir Simon Rattle’a, Magdalena Kožená’dan Rolando Villazón’a dünyanın en önemli şef ve solistleri ile çalışmalarını sürdüren piyanist Zeynep Özsuca, ve saksafonun yükselen yıldızı Jess Gillam Michael Nyman, Allessandro Marcello ve David Bowie’nin de eserlerini içeren türleri aşan bir programla 25 Ağustos akşamı Gece Konserleri serisi kapsamında Bodrum Müzik Festivali’nin kapanışını gerçekleştirecek.

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