Saint Benoît Lisesi'nde mübadele dönemi sergisi
'Mübadele: Karşı Kıyı, Aynamız' sergisi 19 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında Silüet Salonu'nda konuklara açık olacak.
Saint Benoît Lisesi öğrencileri ve Lozan Mübadilleri Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan serginin açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı 19 Nisan 18.30'da yapacağı konuşmayla yapacak. 30 Ocak 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında yapılan anlaşmayla yurtlarını terk etmiş olan insanları ve bu nüfus mübadelesini konu alan sergi, o dönem ile ilgili ziyaretçileri bilgilendirmeyi hedefliyor.
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