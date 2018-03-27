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    Sahneye özgürlük yaz!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:

    27 Mart Dünya Tiyatro Günü Alternatif Bildirisi’ni bu sene, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Süreyya Karacabey kaleme aldı. DTCF Tiyatro hesabı tüm sanatçıları ve sanatseverleri 27 Mart gecesi 23.00’te ‘#Sahneye Özgürlük’ etiketiyle başlatacakları sosyal medya eylemine davet ediyor. DTCF Tiyatro hesabı eylem boyunca geçtiğimiz bir yılın Z raporunu paylaşacak.

    İşte Doç. Dr. Süreyya Karacabey'in yazdığı alternatif Dünya Tiyatro Günü Bildirisi 

    Sahneye özgürlük yaz!

    Geldi ve bir daha gitmedi gül biçicileri, ülke bozguna uğramış bir bahçe şimdi.
    Ezilmiş çiçeklerin, savrulmuş fidelerin toprağı ol tiyatro.
    Sahneye özgürlük yaz!

    Çocuklar gittikleri yoldan dönmedi, kayboldu annelerin neşesi, hayatlar parçalandı, acıya açılıyor kapıları artık evlerin, anlat ki unutulmasın hikayeleri.
    Sahneye özgürlük yaz!

    Zincire bağlandı hayal gücünü yükselten kanatlar, tutsak edildi ortak iyiye ait rüyalar.
    Rüyalarını onlara verme tiyatro, sen var oldukça uçacak o kanatlar.
    Sahneye özgürlük yaz!

    Uzun bir kışa benzedi ülke, içinden karanlık suların geçtiği, herkes ayrı ayrı üşüyor şimdi, yaktığın ateşle ısınacak herkes.
    Sahneye özgürlük yaz!

    İnsanların birbirini yeniden bulacağı kökene çağır bizi tiyatro, sonsuz kardeşliğin ve barışın dünya sahnesine, birlikte oyun seyretmenin neşesine çağır bizi, tarihte ustaların yaptığı gibi, cesarete ve dürüstlüğe çağır bizi.
    Sahneye özgürlük yaz!

    Geldi ve bir daha gitmedi gül biçicileri, azaldı sesler, çığlıklar fısıltıya döndü, her yer ıssız bir mezar şimdi.
    Sen deleceksin tiyatro bu suskunluk mermerini.
    Sahneye özgürlük yaz!

    Süreyya Karacabey

    Sahneye özgürlük yaz

    Etiketler: Alternatif Dünya Tiyatro Günü Bildirisi , DTCF
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