100 kadın oyuncunun 100 repliği ayrı ayrı seslendirdiği kısa gösterinin sahnelendiği toplantıya tiyatro camiasının önemli isimleri katkı verdi. Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ, kadın oyuncular Gülriz Sururi, Tilbe Saran, Zerrin Tekindor, Ece Dizdar, Jülide Kural, Banu Çiçek ve Hande Doğandemir’in de katıldığı organizasyonda oyuncular hep bir ağızdan ‘Sahnedeyiz, beraberiz’ dedi. Perfomans öncesi oyuncular sendikası adına bir açıklama yapan Tilbe Saran, “Bu yapılmak isteneni, cinsiyet ayrımcılığının en cüretkâr örneği olarak görüyoruz. Kadınlar olarak hayatın her alanında var olacağız. Hiçbir erkek aklı, siyasi bakışı ne olursa olsun bunu engelleyemeyecek. Sahnelerdeki mücadelemiz Afife Jale’den ve Meclis’teki varlığımız da 100 yıllık mücadelemizden geliyor ve bunu tekrar hatırlatmak için sahnedeyiz. Mücadelemize devam edeceğiz ve her zaman sözlerimizi söyleyeceğiz” dedi.





KİMSE BİZİ İNDİREMEZ

Tilbe Saran: “Kadınlar her yerdeyiz, 100 yıldır her yerdeyiz, sahnedeyiz, kadın erkek bir aradayız, bizi oradan kimse indiremez. Bugün hep birlikte bir performans sergilemek istedik, kadın erkek oyuncuların da katılımının olduğu performans sergiledik. Cinsiyet ayrımcılığına anayasal hak olan kadın özgürlüklerine dikkati çekmek ve özgürlük için bunu yaptık. TBMM’de yaşanan olaylar biz çok incitti, onu vurgulamak için bunu yaptık.”

Zerrin Tekindor: “Sahne sonuna kadar bizim hakkımız, 100 yıldır sahnedeyiz, kimse inmez. Tuhaf tuhaf açıklamalar yapmak yanlış. Kadınların devamı da gelecek, hiç kimseye bu hakkımızı teslim edemeyiz. Artık 2018’deyiz ve bunlarla uğraşıyoruz.”

Demet Akbağ: “Biz kadın oyuncular olarak 100 yıldır sahnedeyiz, sahnede olmaya devam edeceğiz, bu bize verilen bir hak olarak görülse de aslında öyle değil, olması gereken bu, kadınlar olarak sahnede olmaya devam edeceğiz.”

Hande Doğandemir: “Ben kadına şiddete karşı yapılan kampanyalara elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Genç oyuncular olarak geniş kitlelere hitap etme şansımız olduğu için destek amacıyla geldim. Bugün de kadın oyuncular olarak buraya sesimizi duyurmaya destek vermek için geldim.”