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    Sahnede kadın-erkek sayıca da eşit olacak

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    Müzik festivallerinde ve ödül törenlerinde kadınların daha az temsil edilmesi bir süredir tartışma konusuydu.

    Aralarında dünyanın önde gelen festivallerinin de bulunduğu 45 uluslararası müzik festivali, programlarında eşit sayıda kadın ve erkek sanatçıya yer verme sözü verdi. Eşitlik politikasının 2022 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre girişimi İngiliz müzik kuruluşu PRS Foundation başlattı. Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden kabul edilen BBC Proms, programlarında yer verecekleri çağdaş bestecilerin yarısının kadın olacağını duyurdu.
    Rock müzik ağırlıklı Iceland Airwaves festivali ve Kanada’daki North by North East de eşitlik politikasını uygulayacağını açıklayan organizasyonlar arasında. BBC’nin geçen yıl yaptığı araştırmaya göre İngiltere’de düzenlenen 14 büyük festivalde geçen 10 yıl boyunca 660 ana performansın sadece 37’si kadın sanatçılara aitti.

    Etiketler: Müzik festivalleri , gazetehaberleri , kadın , erkek
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