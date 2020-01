Sağlıklı bir gelecek için yetenekler yarışıyor

Yeşilay, genç nesilleri bağımlılıktan korumak, yetişkinlerde çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı başlattı. Yeşilay’ın Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği yarışma; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenleniyor. Yarışmaya edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabiliyor.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabiliyor. Başvurular 14 Şubat’a kadar sürüyor. Her ilin kategori birincileri Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3’e girenler ise Haziran ayında açıklanıyor.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na 2019 yılında 16 bin 476 okuldan 185 bin 763 eser başvurusu yapmıştı.

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin TL, ikincileri 3 bin 500 TL, üçüncüleri 1000 TL ödülün sahibi olacak. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin TL ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecek.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna snsg.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilir.