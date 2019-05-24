Sagalassos’a sanatçı desteği
Anadolu'nun en geç keşfedilen antik kentlerinden biri olan Sagalassos, çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinin ziyareti ile yeni bir keşfe hazırlanıyor.
20 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda gerçekleşecek olan ‘Sagalassos İçin’ başlıklı serginin hazırlıkları kapsamında günümüzün önde gelen sanatçıları Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki geçtiğimiz hafta Sagalassos Vakfı Başkanı Münir Ekonomi’yle birlikte antik kenti ziyaret etti.
ESER ÜRETECEKLER
Sergi, Sagalassos Vakfı’nın desteği ile antik kenti ziyaret eden sanatçıların Sagalassos’tan etkilenerek ürettikleri yeni yapıtları veya bu sergide yer almasını arzu ettikleri yapıtlardan oluşacak. Sergide yer alan yapıtların satışından elde edilecek gelir ise Sagalassos Vakfı’nın aracılığı ile antik kentin Roma hamamının ayağa kaldırılması için kullanılacak. Tarihin günümüze armağan ettiği Sagalassos’u yeni fikirler ve dünyalar ile buluşturarak geleceğe taşımayı amaçlayan sergiyi 31 Ağustos tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda görebilmek mümkün olacak.
İYİ KORUNMUŞ
Burdur il sınırları içinde, Ağlasun ilçesinde yer alan ve günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan yerleşim izlerine sahip olan Sagalassos, 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından fark edilerek ilk defa Batı literatüründe geçmeye başladı. Toros Dağları’nın sarp yamaçlarında yer almasından dolayı en iyi korunmuş antik kentlerden biri olan Sagalassos, en parlak dönemini Roma İmparatoru Hadrian (MS 117-138) zamanında yaşadı. Bu tarihlerde Pisidya eyaletinin en önemli şehri olma unvanını aldı.
Sagalassos’ta 1990 yılından bu yana, Belçika’nın köklü üniversitelerinden biri olan Leuven Üniversitesi’nin liderliğinde yapılan kazılarda birçok değerli arkeolojik eser keşfedildi. Anadolu’nun öne çıkan müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi’nin envanterinin önemli bir kısmını buradan çıkarılan eserler oluşturuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle