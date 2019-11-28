Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSagalassos Beyoğlu’na taşındı
GeriKitap Sanat Sagalassos Beyoğlu’na taşındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
FIRAT KARADENİZ lfiratk@gmail.com
28.11.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos antik kentinden çıkarılan ve daha önce bir kısmı Burdur Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 368 orijinal eser, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki binasına taşındı. Son yılların en kapsamlı arkeoloji projelerinden biri olan ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan ‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’ sergisi, en iyi korunan antik kentlerden biri olan Sagalassos’un tanıtımı için iyi bir fırsat.

Toros Dağları’nın Güney yamacına kurulu Sagalassos antik kenti, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasına taşındı. Ziyaretçilerini İlhan Koman’ın ‘Akdeniz’ heykeliyle karşılayan bu bina, 28 Mayıs 2020’ye kadar ‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’ başlıklı sergiyi ağırlayacak.
Son yılların en kapsamlı arkeoloji projelerinden biri olan ‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi’nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğiyle hazırlandı. Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılan sergide, Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eser meraklılarını bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alan Sagalassos, Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sergi vesilesiyle antik Sagalassos sakinlerinin gündelik ve sosyal yaşamları, inanç ritüelleri gözler önüne seriliyor. Bunlara ek olarak, sergide, prehistorik çağlarda Anadolu’da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemikleri de görülebilecek.
Ziyaretçileri, serginin hemen girişinde karşılayacak eser ise filozof imparator Marcus Aurelius’un anıtsal boyuttaki heykeli. Roma tarihinde ‘Beş İyi İmparator Dönemi’ olarak adlandırılan ve 96 ile 180 yılları arasını kapsayan periyodun son imparatoru olan Marcus Aurelius’un savaşçı olarak tasvir edildiği bu heykel, İlhan Koman’ın ‘Akdeniz’ heykeli ile birlikte adeta Sagalassos ve Akdeniz’in ‘komşuluğu’nu temsil ediyor.
Sagalassos, Roma İmparatorluk Hamamı kazılarında açığa çıkarılan Marcus Aurelius heykelinin yanı sıra Sagalassos’a ‘Pisidia’nın birinci kenti’ unvanını veren İmparator Hadrian heykeli de sergide yer alıyor.

‘1991’DEN BU YANA 'BİZİM' KENTİMİZ’
1991’den bu yana bölgedeki kazı çalışmalarını yöneten Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi Başkanı Prof. Jeroen Poblome, serginin hikâyesinin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: “20 Eylül 2017’de, almaktan onur duyduğum bir mektup bana ulaştı... İstanbul’da Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi tarafından gönderilen bu mektup, antik Sagalassos kentini tanıtmak için nazik bir davetti. Yapı Kredi Müzesi, bizi Sagalassos arkeolojik yerleşmesini genel özellikleriyle tanıtan bir sergi düzenlemeye davet ediyordu...”
Profesör Poblome, basın mensuplarına yaptığı sunumda, antik kenti sınırlarında barındıran Burdur’un İstanbullular için sadece Akdeniz’e inen yol üzerinde bir kent olmasının burukluğuna vurgu yaparak serginin Sagalassos’u tanıtmak için bir fırsat yarattığının altını çizdi.
Sergiye Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eserin çoğunun depolardan çıkarıldığını söyleyen Poblome, “Bunu özellikle istedim. Çünkü bunlar sergilenmesi gereken objeler. Ne yazık ki kimse bunları görmemişti. Bu nedenle sergi daveti geldiğinde ilk önce ‘Depolarda neler vardı?’ diye düşündüm. Bunları gösterme hevesiyle işe başladık. İnşallah Burdur bölgesi için bir fark yaratacak. Sadece arkeolojik anlamda da değil, bizim de manzaramız nefis. Şehirden kaçmak isteyenler bize gelsin” dedi.

Poblome’ye söz konusu Burdur olduğunda söze hep “Bizim” diye başladığını, “Bizim dağlarımız, bizim manzaramız” diyerek kenti ne kadar çok sahiplendiğini fark ettiğimizi söylediğimizde ise “1991’den bu yana buradayım. Her dilde ‘bizim’ diyorum” açıklamasını yaptı.
Anadolu tarihini tarih öncesi döneme kadar inceleyen bir akademisyenle karşı karşıya olunca, son yıllarda popülist politikaların da etkisiyle Türkiye’de sadece Osmanlı tarihinin benimsendiğini anlatıp Poblome’ye tüm Anadolu tarihini sahiplenmenin insanlarda nasıl bir fark yaratabileceğini de sorduk. Poblome şu cevabı verdi: “Tarih o kadar önemli bir konu ki... Bu sergi aslında şu mesajı veriyor: ‘Hepimiz insanız!’ İlk önce bunu anlamamız lazım. Hepimiz tarihin bir noktasında yer buluyoruz. Aslında problemlerimiz de çok farklı değil. Tarih sayesinde bunun farkına varılabilir. Dertler ortak; yemek bulacaksınız, kız ya da erkek arkadaş bulmak isteyeceksiniz, evleneceksiniz, çocuk yapacaksınız... Tarihin hangi döneminde olursanız olun bu sorunlarla karşılacaksınız. Bu çıkarılması gereken ilk ders.”

Serginin krokisi
‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılıyor. İlk katta Sagalassos ve ait olduğu Pisidia bölgesinin coğrafyası, jeolojisi, bitki örtüsü, inanç sistemi, tanrıları, insanları, hayvanları ve bitkileri meraklılarına sunuluyor.
İkinci katta tarihöncesi çağlar, Sagalassos’un kuruluşuna tanıklık eden Bronz Çağı, Hellenistik Çağ, Roma Dönemi, Bizans Dönemi ve Selçuklu Dönemi eserleri kronolojik olarak sergileniyor. Bunlara ek olarak Sagalassos kazılarında çıkarılan imparator, tanrı ve kahraman heykellerinin en iyi örnekleri yer alıyor. Üçüncü kat ise antik ekonomi, yaşam kalitesi, beslenme alışkanlıkları ve mutfak eşyaları, insanların ölümle nasıl başa çıktıkları ve ölümün nitelikleri gibi tematik bölümlerden oluşuyor.

YKY’nin 5500’üncü kitabı
Yapı Kredi Yayınları, Sagalassos’a adanan sergi için bir de kitap hazırladı. Pisidia bölgesinin bütün tarihi katmanlarının paylaşıldığı bu kapsamlı kitap ayrıca Yapı Kredi Yayınları’nın 5 bin 500’üncü kitabı. “Bir Zamanlar Toroslar’da Sagalassos” kitabı, her biri alanında uzman araştırmacıların 27 makalesini barındırıyor.

‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’ sergisi, 28 Mayıs’a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta.

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

Sagalassos Beyoğlu’na taşındı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle