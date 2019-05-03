‘Sadece yetenek asla yeterli olmayabilir’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Sadece yetenek asla yeterli olmayabilir’
GeriKitap Sanat ‘Sadece yetenek asla yeterli olmayabilir’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DENİZ GÜNEY
03.05.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

‘Sadece yetenek asla yeterli olmayabilir’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Sadece yetenek asla yeterli olmayabilir’

Carnegie Hall konseri 15 dakika ayakta alkışlanan, Grand Hall of the Hungarian Academy of Music’teki performansıyla ‘Dünyanın en hızlı piyanisti’ unvanını kazanan, rock yıldızı karizmasına sahip Macar piyanist Havasi, 19 Mayıs Zorlu PSM konseri öncesi sorularımızı yanıtladı.

Akranlarınız henüz konuşmayı öğrendiğinde, siz 4 yaşında piyano ile tanıştınız. Müzik hayatınıza nasıl girdi hatırladığınız ilk anılar neler?
Kendi müziğimi yapmaya başlayarak müziğe aşık oldum. Neyse ki, çok küçükken ailem bana ilk oyuncak piyanomu verdi ve kesinlikle büyülenmiştim. Ayrıntılı cümleler konuşmadan önce farklı tuşlara farklı şekillerde basıp, duygularımı ve düşüncelerimi ifade etmenin sihirsel olduğunu düşündüm. Dört yaşındayken piyanonun tüm hayatımın çok önemli bir parçası olacağını biliyordum. Piyanist olmadan önce büyük bestecileri profesyonelce uzun süre çalıştım. Ama müziğe olan sevgim hala siyah ve beyaz tuşlarda oynayan ve hissettiğim bir şeyi ifade ederken küçük bir çocukken hissettiğim sihrin aynısı, hiç değişmedi.

Müzik dünyasının en önemli başarı öykülerinden biri olarak tanımlandınız. Bu başarı hikayesinin arkasında ne var? Sadece yetenek mi?
Yalnız yetenek, hayattaki hiçbir şeyde gerçekten başarılı olmak için asla yeterli olmayabilir. Benim durumumda bunun izleyiciyle özel bir bağlantı kurmakta yattığını düşünüyorum. Çoğu başarılı sanatçı, başkası tarafından yazılmış müzik çalıyor. Ancak bir besteci kendi eserlerini çaldığında ve seyirci bu farkı hissettiğinde farklı olduğunu düşünüyorum. Bağlantı daha da derin, daha da kişisel hale geliyor. Ve son olarak, hedefimin izleyiciyi eğlendirmek, harika bir deneyim yaratmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Performanslarımı küçük bir seçkin müzik uzmanlarıyla sınırlamak istemedim. İnsanların benzer konserlerde olmasalar bile, konserlerimden zevk almalarını ya da müziğimi daha önce hiç duymadıklarını istiyorum. Amacım klasik piyanoyu eğlencenin ana akımına geri getirmek. Kariyerimin ilk 10 yılında konserlerime yaklaşık 500.000 bilet satıldı ve son birkaç yılda dünya çapında inanılmaz hızlı büyüyor.

‘Havasi’yi henüz hiç canlı izlememiş birine, kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Aynı zamanda hem modern hem de klasik olduğunu söyleyebilirim. Müziğim klasik müzik geleneğine dayanıyor ama aynı zamanda günümüz türlerinden de etkileniyor. Tarzların hiçbirine uyacağını sanmıyorum, bu yüzden YouTube’daki birkaç farklı parçaya göz atmak ve kendi kararınızı vermek en iyisidir.

‘Pure Piano’ gösterisinin içeriği ne olacak?
Bu konserleri çok seviyorum çünkü sadece ben, piyano ve bana çok yakın olan izleyiciler. Bunlar spor arenalarındaki senfonik gösterilerden çok daha mahrem olaylar. Eserleri çalmadan önce bestelerin arkasındaki ilham ve yaşam hikayeleri hakkında konuşma şansım oluyor. Konser salonunu dolduran seyircilerle doğrudan bağlantı kuruyorum.

Bir yıldan fazla bir süreden sonra, 19 Mayıs gecesi yeniden İstanbul’da çalacaksınız. Neler hissediyorsunuz?
İstanbul’da yaptığımız son konser konusunda kendimi çok iyi hissediyorum ve solo piyano performansıyla tekrar geldiğim için çok heyecanlıyım. Türk halkı müzik konusunda çok hassas ve tutkulu ve harika zaman geçireceğimize eminim.
Türkiye’de müzik dinleyen birçok insan var ve onlarla tekrar İstanbul’da buluşmaktan heyecan duyuyorum. Tek bir piyanonun duyguların patlaması ve mükemmel bir akşam yaratması için mükemmel olduğunu kanıtlamayı çok isterim.

Gelecekteki planlarınız neler?
Yaptığım şeye devam etmeyi planlıyorum. Amacım piyanoyu eğlencenin ana akımına geri getirmektir. Kariyerimin ilk on yılında, konserlerime yaklaşık 500.000 bilet satıldı. Umarım bu hala sadece bir başlangıçtır ve birkaç on yıl boyunca dünyadaki insanlara performans gösterme şansım olur.
75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğundaki Havasi konseri 19 Mayıs saat 20.30’da Zorlu PSM’de.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

Nâzım’ın bilinmeyen yolculuğu

Kadınlardan nefret eden bir dünyada kadın olmak...

‘İstanbul Treni’nde eğlenceli ve melankolik bir yolculuk

Mardinli gençlerin gözünden Mardin