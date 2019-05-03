‘Sadece yetenek asla yeterli olmayabilir’

Akranlarınız henüz konuşmayı öğrendiğinde, siz 4 yaşında piyano ile tanıştınız. Müzik hayatınıza nasıl girdi hatırladığınız ilk anılar neler?

Kendi müziğimi yapmaya başlayarak müziğe aşık oldum. Neyse ki, çok küçükken ailem bana ilk oyuncak piyanomu verdi ve kesinlikle büyülenmiştim. Ayrıntılı cümleler konuşmadan önce farklı tuşlara farklı şekillerde basıp, duygularımı ve düşüncelerimi ifade etmenin sihirsel olduğunu düşündüm. Dört yaşındayken piyanonun tüm hayatımın çok önemli bir parçası olacağını biliyordum. Piyanist olmadan önce büyük bestecileri profesyonelce uzun süre çalıştım. Ama müziğe olan sevgim hala siyah ve beyaz tuşlarda oynayan ve hissettiğim bir şeyi ifade ederken küçük bir çocukken hissettiğim sihrin aynısı, hiç değişmedi.

Müzik dünyasının en önemli başarı öykülerinden biri olarak tanımlandınız. Bu başarı hikayesinin arkasında ne var? Sadece yetenek mi?

Yalnız yetenek, hayattaki hiçbir şeyde gerçekten başarılı olmak için asla yeterli olmayabilir. Benim durumumda bunun izleyiciyle özel bir bağlantı kurmakta yattığını düşünüyorum. Çoğu başarılı sanatçı, başkası tarafından yazılmış müzik çalıyor. Ancak bir besteci kendi eserlerini çaldığında ve seyirci bu farkı hissettiğinde farklı olduğunu düşünüyorum. Bağlantı daha da derin, daha da kişisel hale geliyor. Ve son olarak, hedefimin izleyiciyi eğlendirmek, harika bir deneyim yaratmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Performanslarımı küçük bir seçkin müzik uzmanlarıyla sınırlamak istemedim. İnsanların benzer konserlerde olmasalar bile, konserlerimden zevk almalarını ya da müziğimi daha önce hiç duymadıklarını istiyorum. Amacım klasik piyanoyu eğlencenin ana akımına geri getirmek. Kariyerimin ilk 10 yılında konserlerime yaklaşık 500.000 bilet satıldı ve son birkaç yılda dünya çapında inanılmaz hızlı büyüyor.

‘Havasi’yi henüz hiç canlı izlememiş birine, kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Aynı zamanda hem modern hem de klasik olduğunu söyleyebilirim. Müziğim klasik müzik geleneğine dayanıyor ama aynı zamanda günümüz türlerinden de etkileniyor. Tarzların hiçbirine uyacağını sanmıyorum, bu yüzden YouTube’daki birkaç farklı parçaya göz atmak ve kendi kararınızı vermek en iyisidir.

‘Pure Piano’ gösterisinin içeriği ne olacak?

Bu konserleri çok seviyorum çünkü sadece ben, piyano ve bana çok yakın olan izleyiciler. Bunlar spor arenalarındaki senfonik gösterilerden çok daha mahrem olaylar. Eserleri çalmadan önce bestelerin arkasındaki ilham ve yaşam hikayeleri hakkında konuşma şansım oluyor. Konser salonunu dolduran seyircilerle doğrudan bağlantı kuruyorum.

Bir yıldan fazla bir süreden sonra, 19 Mayıs gecesi yeniden İstanbul’da çalacaksınız. Neler hissediyorsunuz?

İstanbul’da yaptığımız son konser konusunda kendimi çok iyi hissediyorum ve solo piyano performansıyla tekrar geldiğim için çok heyecanlıyım. Türk halkı müzik konusunda çok hassas ve tutkulu ve harika zaman geçireceğimize eminim.

Türkiye’de müzik dinleyen birçok insan var ve onlarla tekrar İstanbul’da buluşmaktan heyecan duyuyorum. Tek bir piyanonun duyguların patlaması ve mükemmel bir akşam yaratması için mükemmel olduğunu kanıtlamayı çok isterim.

Gelecekteki planlarınız neler?

Yaptığım şeye devam etmeyi planlıyorum. Amacım piyanoyu eğlencenin ana akımına geri getirmektir. Kariyerimin ilk on yılında, konserlerime yaklaşık 500.000 bilet satıldı. Umarım bu hala sadece bir başlangıçtır ve birkaç on yıl boyunca dünyadaki insanlara performans gösterme şansım olur.

75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğundaki Havasi konseri 19 Mayıs saat 20.30’da Zorlu PSM’de.