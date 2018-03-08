'Sadberk Hanım' Haliç’e taşınıyor

GEÇTİĞİMİZ haftalarda İstanbul Modern’in Tophane’deki 4 Numaralı Antrepo’yu boşaltıp Beyoğlu’ndaki Union Française binasına taşınacağı açıklanmıştı. Aynı yere yapılacak olan yeni müze binasının inşaatı bitene kadar, tahmini üç yıl ziyaretçilerini burada ağırlayacak. İstanbul Modern ekibi bir yandan harıl harıl taşınma işleriyle uğraşırken bir yandan da yeni binanın açılış sergisini hazırlıyor şu günlerde.

Müzecilik dünyasındaki bu telaş ve haraketlilik İstanbul Modern’le sınırlı değil.

Türkiye’nin ilk özel müzesi olarak 1980 yılında açılan Sadberk Hanım Müzesi de taşınma hazırlıklarına başlamış. Müze, işadamı Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Haliç Tersaneleri’nin bulunduğu alanda yapılacak yeni binasına taşınacakmış.

Artık kesinleşen projenin ipuçlarını aslında Rahmi Koç 2014 yılında kendisiyle yapılmış bir röportajda vermişti. Annesi Sadberk Hanım’ın vasiyeti üzerine Büyükdere Piyasa Caddesi üzerinde Azaryan Yalısı olarak bilinen binada kurulan müzenin yetersizliğinden söz edip şöyle demişti: “Zaman içerisinde eserler çoğalıp adetler arttıkça hem bir yer ihtiyacı ortaya çıktı, hem de eserlerin değeriyle birlikte sigorta primleri aşırı derecede yükselmeye başladı. Özellikle şu anki binanın ahşap olması, sigorta primlerini hepten fazlalaştırdı. Dolayısıyla şu anda Sadberk Hanım Müzesi için yeni bir yer arayışındayız. İstanbul’da o kadar büyük arazi çok pahalı. Ben kendi müzemi Haliç’te kurduğum zaman orada hiçbir şey yoktu. Daha sonra Miniaturk geldi, belediye eski Sütlüce mezbahasını restore ederek Haliç Kongre Merkezi’ni yaptı, İstanbul’a elektrik veren eski santral özelleştirilerek Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu oldu ve yıllar içinde Haliç’in çehresi değişti. Şimdi Haliç’in kenarındaki eski tersanelerin olduğu arazide Azeri bir işadamının kapsamlı bir projesinin planları yapılıyor. Belki bu projenin kültür ayağını üstlenme gibi bir durum olabilir. Bununla ilgili müzakerelerimiz devam etmekte.”

Evet, bu müzakereler bir sonuç vermiş olmalı ki yeni müze için hazırlıklar başlamış durumda.

1455’de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve bugün Haliç Tersaneleri olarak bilinen Tersane-i Amire’ye yakışacak bir müze Sadberk Hanım Müzesi.

Müzedeki eser sayısı, bugün Türk-İslam eserleri ve arkeolojik eserlerle birlikte 20 bini buluyor. Özellikle İznik çini ve seramikleri, Osmanlı dönemi kadın kıyafetleri ile işleme koleksiyonu, yaklaşık 11 bin 389 matbu ve 668 yazma eserle özel ihtisas kütüphanesi öne çıkan en büyük özelliği.

Bu arada Ömer Koç’un Dolapdere’de yaptırmakta olduğu Modern Sanat Müzesi’nin inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor. Onun da açılışı 2019 yılında İstanbul Bienali ile eşzamanlı olarak yapılacakmış.