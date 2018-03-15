Sabit Kalfagil anısına sergi

Geçen yıl hayata veda eden fotoğraf dünyasının duayeni Prof. Sabit Kalfagil, dostları tarafından düzenlenen karma bir fotoğraf sergisiyle anılıyor. Bütün yaşamını fotoğrafa adayan Kalfagil’in kendi fotoğraflarının da bulunduğu sergiye 14 fotoğraf sanatçısı üçer eseriyle katılıyor. İbrahim Zaman, Güler Ertan, A. Halim Kulaksız, H. Nadir Ede, Bekir Ormancı, Oktay Çolak, Emre İkizler, Osman Ürper, Ömer Serkan Bakır, Adnan Sokol, Serap Şahan Sokol, Yasemin Semercioğlu, Hüseyin Tuncer ve Mustafa Bilge Satkın’ın fotoğraflarından oluşan sergi 31 Mart’a kadar Nişantaşı’ndaki Galeri Işık’ta.