‘Sabahattin Kudret Ödülü’ne başvurular başladı
Şair, yazar Sabahattin Kudret Aksal adına, ailesi tarafından oluşturulan ve bu yıl şiir dalında verilecek olan ‘Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü’ne başvurular başladı.
Şair, yazar Sabahattin Kudret Aksal (1920-1993) adına, ailesi tarafından oluşturulan ve bu yıl şiir dalında verilecek olan ‘Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü’ne başvurular başladı. Ödüle, Türkçe yazılmış, 01 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında bir yayınevi tarafından yayımlanmış şiir kitaplarıyla başvurulabilecek. Dosya ya da yazarınca özel olarak bastırılmış kitaplar değerlendirme dışı kalacağı ödülün seçici kurulu Eray Canberk, Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen, Selçuk Bütün’den oluşuyor. Ödüle gönderilecek kitapların, 31 Ocak tarihine kadar 8 kopya olarak, Bağdat Caddesi Ateş Apartmanı No: 102-12 Fenerbahçe 34726 Istanbul adresine gönderilmesi gerekiyor. Ödüller, Aksal’ın doğum yıldönümü olan 25 Nisan 2019 tarihinde verilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle