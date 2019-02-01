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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSabahat Akkiraz ve Melike Şahin 'Kökler ve Filizler'de buluştu
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Kitap Sanat
01.02.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin 'Kökler ve Filizler'de buluştu

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Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin 'Kökler ve Filizler'de buluştu

Popüler Türkçe müzik tarihinin anıt isimleri ile yeni kuşağın gelecek vadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturan Babylon’un yeni serisi 'Kökler ve Filizler'in ikincisinde Sabahat Akkiraz ile Melike Şahin aynı sahneyi paylaştı.

 

Popüler Türkçe müzik tarihinin anıt isimleri ile yeni kuşağın gelecek vadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturan Babylon’un yeni serisi 'Kökler ve Filizler'in ikincisi dün akşam Babylon'da gerçekleştirildi. Pozitif, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon işbirliğiyle gerçekleşen 'Kökler ve Filizler No.2’de Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin sahne aldı.

Gece, genç sanatçı Melike Şahin’in “Deli Kan”, “Sevmek Suçsa Suçluyum” ve “Tutuşmuş Beraber” gibi sevilen şarkılarını seslendirmesiyle başladı. 2011 senesinde BaBa ZuLa ile yollarının kesişmesiyle ilk konserini Berlin’de veren Melike Şahin, 2017 senesine kadar BaBa ZuLa ile Meksika, Hindistan, Avusturalya, Türkiye ve Avrupa’nın birçok şehrinde 250’nin üzerinde konser verdi. Geçtiğimiz sene teklilerini Sony Music etiketiyle yayımlayan Melike Şahin, çıkış albümü “Merhem” için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin Kökler ve Filizlerde buluştu

Bu sene müzik hayatının 49. senesinikutlayan Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcularından Sabahat Akkiraz, Melike Şahin’den sonra Babylon sahnesindeydi. Müzik kariyerine 28 albüm sığdıran Sabahat Akkiraz; elektronik müzik gruplarında, caz orkestralarına, Berlin Filarmoni’den Chanson şarkıcılara kadar farklı tarzları birleştirdiği müziğiyle dünyayı türkülerle buluşturan sanatçı sevilen şarkılarını Babylon’daki müzikseverler için seslendirdi.

Mercan Dede’den Erkan Oğur’a; Arif Sağ, Musa Eroğlu, Erdal Erzincan’dan Candan Erçetin ve Leman Sam’a; Aylin Aslım’dan Thomas Quasthoff’a; Jaspering de Jong’dan Grand Union Orchestra’ya pek çok farklı isimle sahnesini paylaşan Akkiraz, Kökler ve Filizler serisi kapsamında ise Melike Şahin ile birlikte sahne alarak “Yaktın Yandırdın Beni”, “Değme Felek” şarkılarını birlikte seslendirdiler.

“Kökler ve Filizler” serisinin üçüncüsünde; kült rock grubu Bulutsuzluk Özlemi ve yerli garage sahnesinin yükselen isimlerinden Eskiz, 27 Şubat akşamı Babylon’da sahne alacak.

 

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