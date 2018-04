Sónar İstanbul’un en iyileri

Avrupa’nın en köklü festivallerinden biri olarak anılan Sónar Festival, bu yıl ikinci kez İstanbul’a uğruyor. Ruhunu ve enerjisini her yaz düzenlendiği, sıcacık havasıyla bilinen Barselona’dan alan festival, elektronik müziğin tüm türlerini pop, rock, indie, hip hop gibi farklı janrları da barındıran zengin bir performans dizisiyle sunacak. Bugün ve yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek festival, geçen seneki gibi yerli ve yabancı pek çok DJ/prodüktörün performanslarının yanında ışık, grafik ve ses öğelerinin kesiştiği Sónar D+ bölümüyle de görsel bir şölen vaat ediyor.

SónarClub, SónarLab by Red Bull Music ve SónarHall gibi farklı sahnelerin yer alacağı festivalde konserler arası geçişlerin yaşanması olası. Fatboy Slim, Booka Shade, Honey Dijon, Jon Hopkins, Black Coffee, Rival Consoles, Roosevelt, Nosaj Thing, Shigeto, GAS, Fatima Yamaha, Courtesy ve nice ismin yer aldığı festivalde Islandman, Ferhat Albayrak, Murat Uncuoğlu, Alican Yüksel, Kaan Düzarat, Zozo ve Monality ise lokal sahneden dinlenebilecekler arasında. İki gün boyunca gerek canlı performanslar gerek DJ setler aracılığıyla elektronik müziğin envai tonunun duyulabileceği Sónar Festival’de kaçırmamanız gereken isimlerden bir seçki hazırladık...



Jon HopkIns

Geçen ay başında yayımladığı ‘Emerald Rush’ single’ı ile yeni albümü ‘Singularity’nin ipuçlarını veren Jon Hopkins, Sónar’ın İstanbul ayağı için hazırladığı özel bir setle sahnede olacak. Zaman zaman techno’nun deneysel sularında gezinen DJ/prodüktör, küçüklüğünden beri haşır neşir olduğu piyanosundan çıkan melodilerle de müziğini zenginleştiriyor. Kendisinin bir önceki albümü ‘Immunity’ ile 2013 Mercury Ödülleri’ne aday gösterildiğini de not düşelim. 7 Nisan 22.50



Fatboy SlIm

Geçen aralık ayında MIX Festival’da sahne alması beklenen Fatboy Slim, namı diğer Norman Cook, sağlık problemleri nedeniyle performansını iptal etmiş, izleyicilerini üzmüştü. Rock ve dans müziğini bir araya getirdiği parçalarıyla bilinen Cook, aynı zamanda 90’larda Big Beat akımını yeşerten isimlerden. Müzisyen, festivalin heyecanla beklenen isimleri arasında. 7 Nisan 03.05



Forest Swords

Matthew Barnes’ın solo projesi Forest Swords, elektronik altyapıların üzerine farklı tür ve seslerden kurgulanmış bir yapboz gibi. Hip hop ve R&B beat’lerinin başrol oynadığı parçalarda bozuk gitar ritmleri, keman melodileri ve vokallere rastlamak mümkün. Geçen sene ‘Compassion’ isimli son albümünün turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alan Barnes’ı izlemediyseniz bu performansını kaçırmayın. 6 Nisan 23.15



Nosaj ThIng

Müziğe turntable’ın başında dirsek çürüterek başlayan Nosaj Thing, namı diğer Jason Chung’ın şarkılarının kilit taşı hip hop. Dinlediği hip hop radyolarından ilhamla müzik yapmaya başlayan Chung’ın şarkıları hip hop ritmleri, vokaller ve elektronik müziğin bir buluşması. Müzisyenin Kendrick Lamar, Busdriver gibi isimlerle işbirliği yaptığını, Radiohead ve The XX gibi isimler için remiksler hazırladığını da belirtelim. 7 Nisan 21.55



GAS

Müzisyen Wolfgang Voigt’in kendi deyimiyle ‘ormanı diskoya taşımak’ adına yarattığı bir proje GAS. Bir ormanın içinde yürüyormuşçasına hissettiren; doğanın içinden çıkma sesleri müziğinde bir araya getiren Voigt, melodik olma kaygısından bağımsız bir

‘ses havuzu’ yaratıyor. 6 Nisan 00.45



Honey DIjon

Ailesinin R&B ve soul plaklarını kurcalayarak büyüyen Honey Dijon, house’un anavatanı Chicago’dan çıkma bir isim. Geçen sene İstanbul’un gece kulüplerinde de izleme şansı bulduğumuz Dijon, house ile techno arasında geçişler barındıran bir performansla sahnede olacak. 6 Nisan 01.40



Roosevelt

Indie pop’u techno ile cilalayan Roosevelt’in şarkıları, aşka dair melankolik sözler içerse de dans etmeye teşvik eder cinsten. Roosevelt’in şarkılarının, enerjisi yüksek performanslarla geçecek Sónar’da fark yaratacağı kesin. 6 Nisan 21.30



Sónar D+

Bu sene 25. yılını kutlayan Sónar Festival’in İstanbul ayağında, canlı performanslar ve DJ setlerinin yanı sıra yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiren görsel-işitsel projeler de var. Yaratıcılık ve teknoloji platformu Digi.logue sunumuyla gerçekleşecek projeler arasında Adrien M & Claire B’nin ‘Hakanai’, Dmitry Gelfand & Evelina Domnitch’in ‘Force Field’, mimar Liam Young ve prodüktör Forest Sword’un ‘I Spy With My Machine Eye’, Onur Sönmez ve Motoi Shimizu’nun ‘Hero’, Daito’nun ‘Phaenomena’, Alva Noto’nun ‘Uniqeav’ ve ‘Hyper_Hologram’ isimli görsel-işitsel performansları bulunuyor. Bu bölüm kapsamında ayrıca sanatçı konuşmaları, sunumlar, demolar, atölyeler ve yaratıcılık üzerine paneller de düzenlenecek.