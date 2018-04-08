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    Russell Crowe’dan ‘boşanma müzayedesi’

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 20:42 | Son Güncelleme:

    Hollywood’un unutulmaz yapımlarından ‘Gladyatör’de Maximus’un kullandığı zırh, at arabası, kılıç, ‘Dünyanın Uzak Ucu’ isimli 2003 yapımı filmde Kaptan Jack Aubrey’in giydiği üniforma ve çaldığı keman, ‘Robin Hood’da Robin Longstride’ın giydiği tunik, ‘Cinderalla Man’in boksör bornozu, ayakkabıları...

    Hollywood yıldızı Russell Crowe, filmlerinde kullandığı eşyalar, özel koleksiyonlarından bazı parçalar, kendisinin ve eşi Danielle Spencer’ın değerli aksesuarlarını içeren 227 parçayı Sydney’de düzenlenen açık arttırmada sattı. Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen ‘Boşanma Sanatı’ başlıklı müzayedede 3.7 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Müzayede, Crowe ile 2012’den beri ayrı yaşadığı eşi Danielle Spencer’ın 15 senelik evliliğinin boşanmayla resmen sona ermesi üzerine organize edildi. Müzayedenin gerçekleştiği 7 Nisan, ünlü aktörün doğumgünü ve evlilik yıldönümüydü. Crowe’un ‘Dünyanın Uzak Ucu’nda kullandığı, 1890 yapımı keman 135 bin dolara, ‘Gladyatör’ün zırhı 125 bin dolara alıcı buldu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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