Ruslar 500 eserle Boğaz'da
Sakıp Sabancı Müzesi, Rus avangardının sanat ve tasarımını 500’den fazla eserle temsil eden kapsamlı ‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’ sergisine ev sahipliği yapacak.
18 Ekim Perşembe günü başlayacak sergi, 20’nci yüzyılın başında, Rusya ve dünya tarihinin dönüm noktalarıyla ivme kazanan ve şekillenen Rus avangardının sanat tarihindeki zengin yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtacak. Sanat yönetimi, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer tarafından yapılan sergi, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi ve George Costakis Koleksiyonu Yöneticisi Maria Tsantsanoglou’nun küratörlüğünde gerçekleştiriliyor. Rus avangardının izlediği yolu 1900’lerden 1930’ların sonuna kadar takip edecek sergi Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi, dönemin belirleyici isimlerinin eserlerini bir araya getirecek.
Desenler, porselen ve metal objeler ile dantel ve elbise tasarımlarının yer aldığı bu seçki, Rus avangardının hayatı yeniden düzenlemeye yönelik idealinin kapsamını ve halk sanatıyla ilişkisinin tarihini gözler önüne serecek. Rus avangardının dönemin kültürel atmosferinde yol açtığı dönüştürücü etki, eserlerin yanı sıra görkemli konstrüksiyonlarla ve yeniden canlandırmalarla da yansıtılacak.
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