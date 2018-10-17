‘Rus Avangardı’ sergisi başladı
RUS avangardı akımının Türkiye’deki en kapsamlı sergisi olan, “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi Sabancı Holding’in katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı.
Rus avangard sanatını kapsamlı bir seçkiyle ziyaretçileriyle buluşturacak olan sergi, 1 Nisan 2019’a kadar devam edecek. Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi - Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus avangardının sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Şimdiye kadar, Picasso’dan Monet’ye, Rembrandt’tan Miro’ya, alanında çığır açmış isimlerin müzemiz çatısı altında sanatseverlerle buluşmasına katkı sağladık. Bugün de yine Sabancı Holding olarak, destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz bir başka önemli sergi, “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” kapılarını açıyor ” dedi.
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