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    Ruhuma asla...

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    C.A.M. Galeri, tüm dünyada hâlâ toplumların merkezinde güncelliğini koruyan ‘kadın olma’ sorunsalına dikkat çeken ‘Ruhuma Asla’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

    Dieter Mammel

    C.A.M. Galeri, tüm dünyada hâlâ toplumların merkezinde güncelliğini koruyan ‘kadın olma’ sorunsalına dikkat çeken ‘Ruhuma Asla’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Kadın birey olarak varolabilmenin zorlukları, bedene alınan darbelere rağmen ruhun güçlenerek direnmesi ve asla teslim olunmaması serginin dikkat çekmeye çalıştığı konuların başında yer alıyor. Ayşe Bezenmiş, Dieter Mammel, Leo Ferdinando Demetz, Mustafa Özbakır, Neslihan Başer, Nihal Martlı, Rugül Serbest, Sevgi Taner’in eserlerinin yer aldığı sergi 8 Nisan’a kadar görülebilir.

    Etiketler: C.A.M. Galeri , Ruhuma Asla , Ayşe Bezenmiş
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