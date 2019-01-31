Rudolf Buchbinder ve BİFO'dan Brahms akşamları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerRudolf Buchbinder ve BİFO'dan Brahms akşamları
GeriKitap Sanat Rudolf Buchbinder ve BİFO'dan Brahms akşamları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
31.01.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Rudolf Buchbinder ve BİFO'dan Brahms akşamları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rudolf Buchbinder ve BİFO'dan Brahms akşamları

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 13 Şubat Çarşamba ve 14 Şubat Perşembe akşamları İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleşecek iki konserde klasik müziğin yaşayan efsanelerinden piyanist Rudolf Buchbinder’e eşlik edecek. Buchbinder, iki akşam üst üste Brahms’ın konçerto ve senfonilerini seslendirecek.

Piyanist Rudolf Buchbinder, iki gece üst üste İstanbullu müzik dinleyicisiyle buluşacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde müzikseverleri romantik, şiirsel ve güçlü bir müzik dünyasına davet eden Buchbinder, Brahms’ın repertuvarından eserleri seslendirecek. Beethoven’ın tüm piyano sonatlarını seslendirdiği konserler dizisiyle unutulmayacak bir iz bırakan sanatçı, bu kez Brahms’ın eserlerini art arda iki konserde dinleyicilere sunacak. Buchbinder’in BİFO eşliğinde yine tarihi bir performansa imza atacağı seri, 1. Konçerto ile başlayacak. Her iki konserde konçertolar bestecinin birer senfonisi ile eşleşecek.

Buchbinder’li Brahms akşamlarının ikincisinde sanatçı, gelmiş geçmiş en güzel piyano konçertolarından biri olarak anılan 2. Konçerto’yu seslendirecek. BİFO’nun Brahms’ın bir diğer başyapıtı olan 4. Senfoni’si ile sürecek program, müzikte romantik dönemin büyük ustasına adanan iki gecelik seriyi tamamlayacak.

Her iki konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine birer söyleşi gerçekleştirilecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz