Rudolf Buchbinder ve BİFO'dan Brahms akşamları
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 13 Şubat Çarşamba ve 14 Şubat Perşembe akşamları İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleşecek iki konserde klasik müziğin yaşayan efsanelerinden piyanist Rudolf Buchbinder’e eşlik edecek. Buchbinder, iki akşam üst üste Brahms’ın konçerto ve senfonilerini seslendirecek.
Piyanist Rudolf Buchbinder, iki gece üst üste İstanbullu müzik dinleyicisiyle buluşacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde müzikseverleri romantik, şiirsel ve güçlü bir müzik dünyasına davet eden Buchbinder, Brahms’ın repertuvarından eserleri seslendirecek. Beethoven’ın tüm piyano sonatlarını seslendirdiği konserler dizisiyle unutulmayacak bir iz bırakan sanatçı, bu kez Brahms’ın eserlerini art arda iki konserde dinleyicilere sunacak. Buchbinder’in BİFO eşliğinde yine tarihi bir performansa imza atacağı seri, 1. Konçerto ile başlayacak. Her iki konserde konçertolar bestecinin birer senfonisi ile eşleşecek.
Buchbinder’li Brahms akşamlarının ikincisinde sanatçı, gelmiş geçmiş en güzel piyano konçertolarından biri olarak anılan 2. Konçerto’yu seslendirecek. BİFO’nun Brahms’ın bir diğer başyapıtı olan 4. Senfoni’si ile sürecek program, müzikte romantik dönemin büyük ustasına adanan iki gecelik seriyi tamamlayacak.
Her iki konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine birer söyleşi gerçekleştirilecek.
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