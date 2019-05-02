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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SERHAN YEDİG / syedig@hotmail.com
02.05.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Romantizme davet

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Romantizme davet

Adnan Saygun yorumlarıyla tanınan iki deneyimli piyanist bu kez romantik repertuvarla dinleyicilerinin karşısında. Gülsin Onay, yeni albümünde Grieg ve Rahmaninov’un konçertolarını, Hande Dalkılıç ise Chopin, Liszt ve Gottschalk’ın solo eserlerini seslendiriyor.

Ulvi Cemal Erkin’in tüm piyano eserleri, Cemal Reşit Rey ve Adnan Saygun’un konçertoları, Muammer Sun, Çetin Işıközlü ve Adnan Saygun’un solo piyano eserleri...
Hande Dalkılıç, 2000 yılından bu yana yayımlanan altı albümünde bestecilerimizin az bilinen, az seslendirilen eserlerini gündeme getirmiş, bazılarını ilk kez kaydetmişti. Ayrıca Bilkent’te başlayıp Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde profesörlüğe uzanan akademik çalışmalarında da Türk bestecilere odaklanmıştı.
Hedefe odaklı bunca albümden sonra geçen ay piyasaya çıkan ‘My Favorite Romantics’, piyanisti albümlerinden takip eden müzikseverler açısından şaşırtıcı bir repertuvar seçkisi: Chopin’in iki polonez, üç mazurka ve bir noktürnü, Liszt’in Funerailles’si, Gottschalk’ın konser kaprisi ve etüdü...
Üç bestecinin eserlerini yıllardır konserlerinde seslendirdiğini söyleyen Dalkılıç, “Sergi açmak için resim yapmak yerine, resimlerim vardı, sergi açtım” diyor. Bu albüm dinleyicilerinden gelen “Türk besteciler dışında kayıt yapmıyor musunuz” mesajlarına da cevap niteliği taşıyor.

Romantizme davet

Dalkılıç, Türk bestecilere odaklandığı süreci öğretici bir deneyim olarak değerlendiriyor. Özellikle ‘derin ve kontrpuan açısından zengin’ bulduğu Saygun müziğini resim sanatındaki gibi bir perspektife yerleştirerek sunmanın, polifoniyi orkestra şefi gibi planlamanın yorumculuğuna katkısını vurguluyor.
Yeni albümünde yer verdiği eserlere yaklaşımını da bu deneyimin ışığında yıllar içinde şekillendirmiş. Fakat nihai bir sonuca ulaşmadığını, her icrada yeni bir bakışla ele almayı sürdüreceğini söylüyor.
Sanatçı, Romantik Dönem bestecilerinin eserini gündeme getirse de ütopyaların silinip distopyaların öne çıktığı günümüz dünyasında romantizme yer kalmadığını savunuyor. Dalkılıç’a göre, çağımızda bireyler romantiklerin doğaya saygı, aşka, kardeşliğe inanç, felsefeye ve edebiyata sevgi gibi değerlerinden uzaklaştıkça sığlaşıyor, temel vasıflarından sıyrıldıkça insanlığını yitiriyor. Romantik Dönem eserleri de gelişmelerden payını alıyor. Hızlandırılıp, haykıran üslupla icra edildikleri için zarafetlerini yitiriyor.

İNSAN VAR OLDUKÇA
Adnan Saygun’un ikinci piyano konçertosunu ithaf ettiği Gülsin Onay,17’nci albümünü Rahmaninov’un iki numaralı do minör, Grieg’in la minör konçertolarına ayırdı. Her iki eserde piyaniste Emil Tabakov yönetimindeki Bilkent Senfoni eşlik ediyor. İlki 2003, ikincisi 2008’de kaydedilmiş. Ve albüm projelerindeki değişiklikler nedeniyle bir araya gelmek için bugünü beklemiş.
Onay, 1988’de Norveç Trondheim Senfoni Orkestrası’ndan gelen teklifle Grieg’in konçertosunun repertuvarına girdiğini, yıllar içinde esere yaklaşımında önemli değişiklik olmadığını söylüyor. Yine 1988’de ilk kez Almanya’nın Amsberg kentinde icra ettiği Rahmaninov konçertosunu ise sonraki yıllarda pek çok ülkede seslendirmiş, Berlin Senfoni Orkestrası’yla çıktığı turnenin repertuvarında yer vermiş. “Sanırım ilkinin aksine bu eserde tempo ve yorum değişiklikleri hâlâ devam ediyor” diyor. CD’deki yorumu dört sözcükle tanımlıyor: “Temposu süratli, enerjik ve akıcı.”
İki eseri yeni CD’de buluşturan özellikleri, bestecilerinin hayatında dönüm noktası teşkil etmeleri, minör tonda olmaları, piyano repertuvarının en sevilen eserleri arasında yer almaları.
Romantizm konusunda Hande Dalkılıç’tan daha iyimser Gülsin Onay. İfade biçimi değişse de romantizmin sanatta üslup olarak varlığını ve gücünü hep koruyacağına inanıyor: “İnsan, insanlığını kaybetmedikçe aşk var olacak. Aşkı ve etrafındaki onlarca duyguyu romantizmsiz anlatamazsınız...”

CHOPIN MÜJDESİ
Konser temposuna bakılırsa Gülsin Onay, romantizmin geçerli olduğu çağın hızını çoktan beşe-ona katlamış. 40 bin civarındaki sosyal medya takipçisinin verdiği enerjiyle şehirler, ülkeler arasında koşturup duruyor. 19 Mayıs haftasında ‘İlk Adımın 100. Yılı’ turnesi kapsamında Minneapolis, Toronto, Washington, Chicago’da çalacak. 25 Mayıs’ta İzmir Festivali’ni açacak. Temmuzda Gümüşlük’te sürdürdüğü festivalin 16’ncı yılını kutlarken, KKTC’de ilk kez adına düzenlenen piyano festivalinde konser ve ders verecek.
Bu arada Onay’ın kendisinden yeni Chopin albümü bekleyenlere müjdesi var. Kayıtlara başlamış bile. Ayrıca Beethoven’in 250’nci doğum yılında besteciye yeni kayıtlarla saygılarını
sunacak.

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