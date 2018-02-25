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    Roma dönemine ait kalıntılar bulundu

    Efendi ERKAYIRAN/DHA
    25.02.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hükümet konağı bahçesinde yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait parçalar, mozaik kalıntıları ve iskelet bulundu.

    Osmaniye Müze Müdürlüğü ekiplerince yeni hükümet konağı inşaatı için 15 gün önce başlatılan çalışmada Roma dönemine ait sütun parçaları, taban mozaik kalıntıları ve iskelet çıktı. Kazı çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, yeni hükümet konağının yapımı için başlatılan sondaj çalışmaları sırasında bulunan Roma dönemine ait kalıntıların Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yaptığı çalışmaların ardından korunması veya müzeye taşınması konusunda kararın verileceğini söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Kadirli , OSMANİYE
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