Rojda’nın yeni albümü ‘Bazın’ çıktı

Albümlerde müziğini çoğunlukla toplumsal sorunlar ve hikâyeleri üzerine kuran Rojda, 2020 yılının ilk albümünü ‘Bazın’ı da kadınlara adadı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rojda yeni albümünden ötürü büyük heyecan duyduğunu belirterek, “Bu albümde birçok eser benim kendi bestelerimden oluşuyor. Albümde toplam 10 stran yer alıyor. Bu stranların yedisinin beste ve müzikleri bana ait. Üç stranda otantik. Çok büyük emek verdik. Umarım dinleyicilerimiz beğenir.” dedi.

Rojda, son albümün geçmişten geleceğe uzanan bir köprü niteliği taşıdığını ifade ederek, “Yeni albümünün ismi ise Bazın. Bazın, bilezik- bileklik anlamına geliyor. Bu albümün benim için hem tarihsel hem de felsefik anlamı büyük. Bestelerim yine kadın ve yaşam teması ağırlıklı. Her şarkı ve stranın kendi içinde ayrı bir hikâyesi var.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Bazın’ sözcüğünün tarihçesi ve albüme isim olma sürecine de değinen Rojda şunları söyledi: “Yazının sözün kayıtlara geçmediği dönemlerde sanat ya da zanaat icracılarının kollarında ahşap, tunç ya da benzeri metallerden oyulmuş halkalarla statüleri, toplum içindeki rolleri belirlenirdi. Günümüzde bilezik,

ya da bileklik dediğimiz o halkalara tarihi rölyeflerde, kabartmalarda, heykellerde karşımıza çıkıyor. Mezopotamya’da kola takılarak statü belirten o halka Kürtlerde ‘bazın’dır. Gerçek anlamıyla süs eşyası olarak kullanılan bileziğin bir de mecazi anlamı vardı. Kürtler’de ‘Di milê wê/wî de bazina zêrin heye’ denir. Onun kolunda altın bilezik var anlamında. Yani o kişi bir sanata sahiptir, üretkendir denilmek istenirdi. Biz de hem bu metafora hem de kadının emek boyutuna dikkat çekmek istedik.”