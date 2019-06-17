Roger Waters’tan İstanbul’da set ziyareti
Efsanevi Pink Floyd grubunun solisti ünlü İngiliz müzisyen RogersWaters, İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin İstanbul’da çektiği yeni filmi ‘Turnalar Yalnız Yaşayamaz’ın Şile’deki setini ziyaret etti.
‘Sarhoş Atlar Zamanı’, ‘Kaplumbağalar da Uçar’ ve ‘Gergedan Mevsimi’ gibi filmleriyle dünya sinemasında saygın bir yeri bulunan İranlı yönetmen Bahman Ghobadi, yeni filmi ‘Turnalar Yalnız Yaşayamaz’ı (Cranes Can’t Live Alone) İstanbul’da çekti. Geçtiğimiz günlerde efsanevi Pink Floyd grubunun solisti ünlü İngiliz müzisyen ve besteci RogersWaters, filmin Şile’deki setini ziyaret ederek, ekiple birlikte yemek yedi.
‘Turnalar Yalnız Yaşayamaz’, İstanbul’da bir müzik grubunun hikayesi. Film, insanların birbirlerine karşı nasıl duvarlar ördüğüyle ilgili.
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