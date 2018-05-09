Rockefeller koleksiyonu rekor kırdı
Christie’s’te satışa sunulan Rockefeller koleksiyonu ilk gün 646 milyon dolar gelirle en değerli koleksiyon unvanı kazandı.
ABD’li banker David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller’ın açık arttırmaya çıkarılan sanat koleksiyonu ilk akşamda 646 milyon dolar gelir elde etti. New York’taki Christie’s Müzayede Evi’nde gerçekleştirilen açık arttırmanın ilk gününde 19. ve 20. yüzyıl sanatına odaklanıldı. Pablo Picasso’nun 1905 tarihli nü tablosu ‘Young Girl with a Flower Basket’ 115 milyon dolara satıldı. Uzmanlar bu fiyatı, ‘yüzyılın satışı’ olarak nitelendirirken Rockefeller çiftine ait resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan binin üzerinde sanat objesi daha açık arttırmaya sunuldu.
MONET VE MATISSE REKORU
Koleksiyonda yer alan Claude Monet ve Henri Matisse tabloları da rekor kırdı. Monet’nin ‘Nilüferler’i 84.7 milyon dolara, Monet’nin ‘Manolyalar’ı ise 80.7 milyon dolara alıcı buldu. Rockefeller müzayedesinden önce bugüne kadar en yüksek fiyata satılan Monet tablosu 81.4 milyon dolar değerindeyken, en yüksek fiyata satılan Matisse tablosu ise 46.4 milyon dolar değerindeydi.
11 Mayıs’a kadar toplamda 3 gün sürecek müzayedenin ilk günü, bugüne kadar bir müzayedede satılan en değerli koleksiyon unvanını da elde etti. 2009 yılında 484 milyon dolara satılan Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé’nin koleksiyonu bu rekoru elinde bulunduruyordu. Müzayedenin geliri Rockefeller Ailesi’nin desteklediği hayır kurumları arasında dağıtılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle