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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Rockefeller koleksiyonu rekor kırdı

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Rockefeller koleksiyonu rekor kırdı

Christie’s’te satışa sunulan Rockefeller koleksiyonu ilk gün 646 milyon dolar gelirle en değerli koleksiyon unvanı kazandı.

ABD’li banker David Rockefeller ve eşi Peggy Rockefeller’ın açık arttırmaya çıkarılan sanat koleksiyonu ilk akşamda 646 milyon dolar gelir elde etti. New York’taki Christie’s Müzayede Evi’nde gerçekleştirilen açık arttırmanın ilk gününde 19. ve 20. yüzyıl sanatına odaklanıldı. Pablo Picasso’nun 1905 tarihli nü tablosu ‘Young Girl with a Flower Basket’ 115 milyon dolara satıldı. Uzmanlar bu fiyatı, ‘yüzyılın satışı’ olarak nitelendirirken Rockefeller çiftine ait resim, heykel, seramik, mobilya ve dekoratif eserlerden oluşan binin üzerinde sanat objesi daha açık arttırmaya sunuldu.

MONET VE MATISSE REKORU
Koleksiyonda yer alan Claude Monet ve Henri Matisse tabloları da rekor kırdı. Monet’nin ‘Nilüferler’i 84.7 milyon dolara, Monet’nin ‘Manolyalar’ı ise 80.7 milyon dolara alıcı buldu. Rockefeller müzayedesinden önce bugüne kadar en yüksek fiyata satılan Monet tablosu 81.4 milyon dolar değerindeyken, en yüksek fiyata satılan Matisse tablosu ise 46.4 milyon dolar değerindeydi.

11 Mayıs’a kadar toplamda 3 gün sürecek müzayedenin ilk günü, bugüne kadar bir müzayedede satılan en değerli koleksiyon unvanını da elde etti. 2009 yılında 484 milyon dolara satılan Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé’nin koleksiyonu bu rekoru elinde bulunduruyordu. Müzayedenin geliri Rockefeller Ailesi’nin desteklediği hayır kurumları arasında dağıtılacak. 

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