‘Rock Off’ Opeth’le dönüyor
Birlikte Güzel Sunar: Rock Off 2019, bir senelik aranın ardından 6 Temmuz Cumartesi günü Parkorman’da İsveç’in progesif metal türündeki en büyük gruplarından Opeth’i ağırlayacak.
2014 yılında ilki gerçekleşen ve aralarında Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi gruplarında bulunduğu onlarca yabancı ve yerli gruba ev sahipliği yapan Birlikte Güzel Sunar: Rock Off, 2019 yılında Türkiye’de oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan İsveç’in progesif metal türündeki en büyük gruplarından Opeth’i ağırlıyor.
Rock Off 2019’da imza ve söyleşi seansları ile akustik performanslar da gerçekleştirilecek.
Opeth hakkında
1990 yılında İsveç’te kurulmuş progresif metal grubu Opeth, yıllar içinde pek çok eleman değişikliği yaşayan grupta, vokal, gitarist ve söz yazarı olarak Mikael Åkerfeldt her zaman ön adam oldu. Opeth etkin olduğu yıllardan günümüze kadar caz, progresif rock, geleneksel, blues, klasik tarzdaki müziği, metal müzik ile tutarlılıkla harmanlar, bu harmanlara uzun ve tekrarı bol kompozisyonlarında yer verdi. İlk zamanlarında Extreme Metal, death metal hatta black metal melodilerinin çok yoğun kullanıldığı çalışmalar yapmışken, özellikle Blackwater Park ve Deliverance albümlerinden sonra progresif etki hızla baskınlaştı. Birçok parçada akustik gitar ve yumuşak vokal bölümlerinin yanı sıra, ani ve güçlü geçişler ile sert melodilere ve brutal vokallere rastlanır. Grup bu şekilde yıllar içinde kendi tarzını oluşturdu ve geniş bir hayran kitlesi edindi. İlk dört albüm boyunca nadiren sahneye çıkan grup, özellikle ‘Blackwater Park’ albümünün ardından çıktıkları dünya turunda birçok ülkede sahne aldı.
Opeth’in 11 stüdyo albümü, üç konser DVD’si, üç adet konser albümü ve iki özel edisyon kutulu set albümü var. Çıkış albümleri ‘Orchid’ 1995 yılında yayınlandı. 2008’de yayımlanan ‘Watershed’ albümü, ilk haftasında Billboard 200 listesinde 23 numaraya yerleşmişti.
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