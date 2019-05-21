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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

‘Rock Off’ Opeth’le dönüyor

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‘Rock Off’ Opeth’le dönüyor

Birlikte Güzel Sunar: Rock Off 2019, bir senelik aranın ardından 6 Temmuz Cumartesi günü Parkorman’da İsveç’in progesif metal türündeki en büyük gruplarından Opeth’i ağırlayacak.

2014 yılında ilki gerçekleşen ve aralarında Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi gruplarında bulunduğu onlarca yabancı ve yerli gruba ev sahipliği yapan Birlikte Güzel Sunar: Rock Off, 2019 yılında Türkiye’de oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan İsveç’in progesif metal türündeki en büyük gruplarından Opeth’i ağırlıyor.
Rock Off 2019’da imza ve söyleşi seansları ile akustik performanslar da gerçekleştirilecek.

Opeth hakkında
1990 yılında İsveç’te kurulmuş progresif metal grubu Opeth, yıllar içinde pek çok eleman değişikliği yaşayan grupta, vokal, gitarist ve söz yazarı olarak Mikael Åkerfeldt her zaman ön adam oldu. Opeth etkin olduğu yıllardan günümüze kadar caz, progresif rock, geleneksel, blues, klasik tarzdaki müziği, metal müzik ile tutarlılıkla harmanlar, bu harmanlara uzun ve tekrarı bol kompozisyonlarında yer verdi. İlk zamanlarında Extreme Metal, death metal hatta black metal melodilerinin çok yoğun kullanıldığı çalışmalar yapmışken, özellikle Blackwater Park ve Deliverance albümlerinden sonra progresif etki hızla baskınlaştı. Birçok parçada akustik gitar ve yumuşak vokal bölümlerinin yanı sıra, ani ve güçlü geçişler ile sert melodilere ve brutal vokallere rastlanır. Grup bu şekilde yıllar içinde kendi tarzını oluşturdu ve geniş bir hayran kitlesi edindi. İlk dört albüm boyunca nadiren sahneye çıkan grup, özellikle ‘Blackwater Park’ albümünün ardından çıktıkları dünya turunda birçok ülkede sahne aldı.
Opeth’in 11 stüdyo albümü, üç konser DVD’si, üç adet konser albümü ve iki özel edisyon kutulu set albümü var. Çıkış albümleri ‘Orchid’ 1995 yılında yayınlandı. 2008’de yayımlanan ‘Watershed’ albümü, ilk haftasında Billboard 200 listesinde 23 numaraya yerleşmişti.

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