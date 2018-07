'Rock Müzikaller' 11 yıl aradan sonra yeniden Harbiye Açıkhava'da

Tiyatro ve alternatif müzik dünyasının sevilen isimleri bu projede buluşuyor. Zuhal Olcay’ın ‘konuk yıldız' olduğu projede; Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer, Erdem Yener, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut, Ferman Akgül, Gripin, Güvenç Dağüstün, Özge Borak, Özge Fışkın, Seran Bilgi, Şehnaz Sam yer alıyor.

Müzik direktörlüğünü müzik insanı Tuluğ Tırpan’ın yaptığı 'Rock Müzikaller' projesi için 'Hair', 'We Will Rock You', 'Rock of Ages', 'American Idiot', 'Jesus Christ Superstar', 'Footloose', 'Rent', 'School of Rock' gibi ünlü rock müzikallerinden seçilen iddialı bir repertuvar hazırlandı.

Onur Turan projenin yönetmen koltuğuna otururken müzikalin koreografisini ise Nur Sonbahar yapıyor.

KORO SEÇMELERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sosyal medya üzerinden duyuru yapılarak oluşturulacak ensemble (müzikal koro) seçmeleri ise 'Rock Müzikaller' projesinde müziğe ilgi duyan, yetenekli gençlere de fırsat vermiş olacak. Koroda yer almak isteyenler Instagram'dan, acikhava­_konserler hesabından başvuru yapabilecek.