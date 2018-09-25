Robin Williams koleksiyonu satışta
2014 yılında hayatını kaybeden aktör/yönetmen Robin Williams ve 20 yıllık film yapımcısı eşi Marsha Garces Williams’ın koleksiyonu 4 Ekim’de Sotheby’s’te satışa çıkıyor.
‘Bir Sahne Yaratmak: Marsha ve Robin Williams’ın Koleksiyonu’ başlıklı satışta film ve eğlence alanındaki anı objelerinin, otobiyografik senaryoların ve ödüllerin yanı sıra Robin’in özel koleksiyonundan seçilmiş 40 kol saati, Shepard Fairey ve Invader, Niki de Saint-Phalle ve Banksy gibi çağdaş sanatçıların eserleri, Samuel Beckett’ın ünlü romanı ‘Godot’yu Beklerken’in erken dönem baskılarından biri, Daniel Radcliffe’in ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ filminde giydiği Gryffindor cübbesi, bisiklet ve spor eşyaları, dekoratif sanat ve mobilyalar da bulunuyor. Müzayededen elde edilecek gelir aralarında Juilliard Okulu, Yaralı Savaşçı Projesi, Meydan Okuyan Atletler ve Christopher & Dana Reeve Vakfı’nın da bulunduğu birçok kuruma bağışlanacak. Satıştan önce eserler 29 Eylül itibariyle Sotheby’s New York Galerileri’nde görülebilecek.
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