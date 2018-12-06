Ressam Behçet Safa hayatını kaybetti
Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek İtalya'nın Elbe Adası'nda bohem bir hayatı tercih eden Peyami Safa'nın yeğeni ressam Behçet Safa 84 yaşında yaşamını yitirdi.
45 yıldır İtalya'nın Elbe Adası'nda hayatını sürdüren ressam Behçet Safa 84 yaşında hayatını kaybetti. 1957'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Safa 1959 yılında Paris'e yerleşti. İlk yıllarında L' Atelier di Patrice ve L’ Atelier di Pors litografi gibi atölyelerde çalıştı. Ardından önce Roma'ya sonra da Toskana'da Elba adasına yerleşti. 1959 ile 1964 yılları arasında İstanbul, Stockholm ve Paris gibi şehirlerde sergiler açtı. 1989 yılında düzenlenen İstanbul Bienali'ne 'Şeytan Üçlemesi' adlı çalışmaları ile katıldı. Aynı yıl Ankara'da 'Yılın Sanatçısı' seçildi.
Ekspresyonist özellikte resimleriyle tanınan Safa, ünlü edebiyatçı Peyami Safa'nın yeğeniydi. Peyami Safa 1961 yılında vefat ettiğinde Behçet Safa amcasının mirasını reddetmişti.
Behçet Safa 2004'te İhsan Yılmaz'a verdiği röportajda Elbe Adası'ndaki hayatını ve Amcası Peyami Safa'nın mirasını devretme hikâyesini anlatmıştı.
"Amcamın bir oğlu vardı ama askerlik yaparken mayın patlamış ve ölmüştü. Amcam öldüğünde Paris’teydim, yengemden bir mektup geldi. Amcan borç bıraktı, kitaplarının telif hakkının tamamını bana verir misin, diye. Çünkü mirasın yarısı bana kalmıştı. Ben de devrettim o zaman. Şimdi ise tek várisi ben kaldım. Yıllar sonra yine çıktı amcam karşıma. Geldiler bana para verdiler 35 bin Euro. Hortladı birden burada amcam. Bunları alıp yakabilirim diye de düşündüm. Ama hayatımda ilk defa havadan para geldi. Aldığım parayla sağa sola borçlarımı kapatayım dedim baktım 20 bin Euro zaten borcum varmış."
Behçet Safa, 2004 yılında İhsan Yılmaz ile söyleşi gerçekleştirmişti.
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