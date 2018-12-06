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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.12.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Ressam Behçet Safa hayatını kaybetti

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Ressam Behçet Safa hayatını kaybetti

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek İtalya'nın Elbe Adası'nda bohem bir hayatı tercih eden Peyami Safa'nın yeğeni ressam Behçet Safa 84 yaşında yaşamını yitirdi.

45 yıldır İtalya'nın Elbe Adası'nda hayatını sürdüren ressam Behçet Safa 84 yaşında hayatını kaybetti. 1957'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Safa 1959 yılında Paris'e yerleşti. İlk yıllarında L' Atelier di Patrice ve L’ Atelier di Pors litografi gibi atölyelerde çalıştı. Ardından önce Roma'ya sonra da Toskana'da Elba adasına yerleşti. 1959 ile 1964 yılları arasında İstanbul, Stockholm ve Paris gibi şehirlerde sergiler açtı. 1989 yılında düzenlenen İstanbul Bienali'ne 'Şeytan Üçlemesi' adlı çalışmaları ile katıldı. Aynı yıl Ankara'da 'Yılın Sanatçısı' seçildi.

Ekspresyonist özellikte resimleriyle tanınan Safa, ünlü edebiyatçı Peyami Safa'nın yeğeniydi. Peyami Safa 1961 yılında vefat ettiğinde Behçet Safa amcasının mirasını reddetmişti.
Behçet Safa 2004'te İhsan Yılmaz'a verdiği röportajda Elbe Adası'ndaki hayatını ve Amcası Peyami Safa'nın mirasını devretme hikâyesini anlatmıştı.

Ressam Behçet Safa hayatını kaybetti


"Amcamın bir oğlu vardı ama askerlik yaparken mayın patlamış ve ölmüştü. Amcam öldüğünde Paris’teydim, yengemden bir mektup geldi. Amcan borç bıraktı, kitaplarının telif hakkının tamamını bana verir misin, diye. Çünkü mirasın yarısı bana kalmıştı. Ben de devrettim o zaman. Şimdi ise tek várisi ben kaldım. Yıllar sonra yine çıktı amcam karşıma. Geldiler bana para verdiler 35 bin Euro. Hortladı birden burada amcam. Bunları alıp yakabilirim diye de düşündüm. Ama hayatımda ilk defa havadan para geldi. Aldığım parayla sağa sola borçlarımı kapatayım dedim baktım 20 bin Euro zaten borcum varmış."

Elbede marjinal bir Türk
Elbe'de marjinal bir Türk

Ressam Behçet Safa hayatını kaybetti

Behçet Safa, 2004 yılında İhsan Yılmaz ile söyleşi gerçekleştirmişti.

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