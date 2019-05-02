Renkli koi balıklarının peşinde Japon kültürü!
Bu haftasonu UNIQ Hall'de Japon Sanat Festivali var. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek festival kapsamında 'Japon Çocuk Bayramı' da kutlanacak. Renkli koi balıkları sizi Japon kültürüne davet ediyor!
Renkli koi balıkları, ikebana eserleri, kimonolar, kağıttan turnalar, anime şarkıları... Japon kültürüyle küçük bir tanışmaya ne dersiniz? Bu haftasonu Uniq Hall'de 'Japon Sanat Festivali' ve 'Japon Çocuk Bayramı' var. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival kapsamında mekân çocuk bayramının sembolü olan renkli koi balıkları ile süslenecek, Japon Sanat Merkezi’ne bağlı Türk ve Japon sanatçıların Sumi-e, Shodo, İkebana eserleri ve kimonolardan oluşan yüzden fazla eserinin yer aldığı '9. Nittoten Sergisi' de festival kapsamında görülebilecek. Sergi 12 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler dileklerini yazıp kağıttan turna yaparak Hiroşima Barış Müzesi’ne yollanacak olan 'Bin Turna Kampanyası'na katılabilecek.
Çay seremonisi
Festivalde Koto, Suşi, Sumi-e, Shodo, İkebana, Chirimen, Manga, Origami gibi çeşitli Japon sanatlarını tanıtan workshop'lar, uzmanların Japon kültürünün çeşitli yönlerini anlatacakları konuşmalar ve ünlü sanatçı Atsuko Suetomi’nin çocuklarla birlikte vereceği 'Anime Şarkıları Konseri' gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
Festival; AISIN Group'un sponsorluğu'nda, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japon Müziği ve Sanatları Derneği, EPOS 7 Derneği, Sushico ve UNIQ Istanbul'un destekleriyle düzenleniyor.
Festival ekibinin bir de mesajı var:
"Japon kültüründe şelalenin üstüne sıçrayarak ejderhaya dönüşmeyi başaran koi balıkları, kararlılıkla çalışılırsa her şeyin başarılabileceğini temsil eder. Çalışarak ejderha olmak isteyen tüm çocuklar ve aileleri başta olmak üzere Japon kültürüne ilgi duyan herkesi bekliyoruz."
Festival girişi, sergi ve konferanslar ücretsiz; Sumi-e, Chirimen ve Koto workshoplarına ücretli kayıtlar ise festival alanında yapılacak. Programın tamamına www.japonsanat.com adresinden ulaşılabilir.
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