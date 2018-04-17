'Rengin Gör Dediği' sergisi açıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
17.04.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

'Rengin Gör Dediği' sergisi açıldı

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'Rengin Gör Dediği' sergisi açıldı

Boşnak asıllı sanatçı Yasemen Latife Ayvaz’ın 'Rengin Gör Dediği' adını taşıyan kişisel sergisi kapısını sanatseverlere açtı

 Galeri FE'de 14 Nisan'da başlayan sergi 28 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sanatsal üretimlerini İstanbul’a olan hayranlığı ile pekiştirerek lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Yasemen Latife Ayvaz, bazen soyut lekesellik içinde bir manzarayı ya da şehir görüntüsünü, bazen de kent, insan, yaşam üçgeninde renklerin, dokuların ve katmanların, kültürel, etnik ve toplumu var eden değerlerle harmanlanmasını, onlardan izler ve detaylar barındırmasını, ayrıca tüm bu gerçekliklere sanatsal bakış açısı ile yüklediği anlamları sanatseverler ile buluştu.

Ayvaz, eserleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Eserlerimi yaparken içten gelen anlık tepkilerle özgür , rahat ve sınırsız olarak yapıyorum. Onun için deneyselliği ön planda tutuyorum. Böylelikle spontane gelişen dokular ve şekiller meydana geliyor. Eserlerimden tek bir anlam değil birçok anlam çıkmaktadır. Eserlerimde kullandığım katmanlarla derinlik hissi vererek duygu ve sezgileri anlatıyorum..'

Çalışmalarına 10 yıldır Ressam-Akademisyen Yrd .Doç.Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu ile devam eden sanatçı, çeşitli karma sergilerde de izleyenle buluştu. Ulusal ve Uluslar arası önemli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, üretimlerini kendi atölyesinde devam ettiriyor. 

Sanatçının daha önce katıldığı sergiler:

* Akyol Sanat Galerisi 2014 Karma sergi

* Beşiktaş Sanat Galerisi 2015 Karma Sergi

* Lotus Sanat Galerisi 2016 Karma Sergi

* Lotus Sanat Galerisi 2017 Karma Sergi

* Akyol Sanat Galerisi 2018 Karma Sergi

* Art Ankara Mart 2018 (Galeri Binyıl)

* Galeri Binyıl 2018 Karma Sergi

 

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