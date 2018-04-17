'Rengin Gör Dediği' sergisi açıldı
Boşnak asıllı sanatçı Yasemen Latife Ayvaz’ın 'Rengin Gör Dediği' adını taşıyan kişisel sergisi kapısını sanatseverlere açtı
Galeri FE'de 14 Nisan'da başlayan sergi 28 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sanatsal üretimlerini İstanbul’a olan hayranlığı ile pekiştirerek lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Yasemen Latife Ayvaz, bazen soyut lekesellik içinde bir manzarayı ya da şehir görüntüsünü, bazen de kent, insan, yaşam üçgeninde renklerin, dokuların ve katmanların, kültürel, etnik ve toplumu var eden değerlerle harmanlanmasını, onlardan izler ve detaylar barındırmasını, ayrıca tüm bu gerçekliklere sanatsal bakış açısı ile yüklediği anlamları sanatseverler ile buluştu.
Ayvaz, eserleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
'Eserlerimi yaparken içten gelen anlık tepkilerle özgür , rahat ve sınırsız olarak yapıyorum. Onun için deneyselliği ön planda tutuyorum. Böylelikle spontane gelişen dokular ve şekiller meydana geliyor. Eserlerimden tek bir anlam değil birçok anlam çıkmaktadır. Eserlerimde kullandığım katmanlarla derinlik hissi vererek duygu ve sezgileri anlatıyorum..'
Çalışmalarına 10 yıldır Ressam-Akademisyen Yrd .Doç.Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu ile devam eden sanatçı, çeşitli karma sergilerde de izleyenle buluştu. Ulusal ve Uluslar arası önemli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, üretimlerini kendi atölyesinde devam ettiriyor.
Sanatçının daha önce katıldığı sergiler:
* Akyol Sanat Galerisi 2014 Karma sergi
* Beşiktaş Sanat Galerisi 2015 Karma Sergi
* Lotus Sanat Galerisi 2016 Karma Sergi
* Lotus Sanat Galerisi 2017 Karma Sergi
* Akyol Sanat Galerisi 2018 Karma Sergi
* Art Ankara Mart 2018 (Galeri Binyıl)
* Galeri Binyıl 2018 Karma Sergi
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