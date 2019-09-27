Red Bull’dan müzik rüzgarı!

1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul’un beş konsept gecesinde yer alacak sanatçılar açıklandı. Festivalde, Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı yer alıyor.

Red Bull Music Festival İstanbul’un programı şöyle:

Konsept gecelerin açılışı Afrika ezgileriyle

Festivaldeki beş konsept gecenin ilki olan ‘Alpha Beat Night’ 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye’de gerçekleşecek. Bu gecede dans müziği ve rap’i kendi meşrebinde harmanlayan Ganalı müzisyen Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo müzikseverlere modernAfrika ezgileriyle dolu benzersiz bir gece yaşatacak.

Synthesiser odaklı gece Borusan Müzik Evi’nde

4 Ekim Cuma akşamı Borusan Müzik Evi’nde yapılacak ‘Aposynthesis Night’ta ambient, noise ve synth müziğini şekillendiren Demdike Stare sahneyi Warp ve Skam için hazırladığı kapak tasarımlarıyla bilinen Michael England ile paylaşacak. Ayrıca Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar OM Source, Berlin’in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen sene Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine synthesizer odaklı gecede sahnede olacak.

Kan Kardeşler Gecesi'nde rap buluşması

5 Ekim Cumartesi akşamı Dasdas’ta düzenlenecek ‘Kan Kardeşler Gecesi’nde; İstanbul-Berlin arasında birnevi ‘hip hop köprüsü’ kurulacak. Türkçe rap’in en önemli temsilcilerinden Ceza, 90’ların meşhur rap topluluğu Cartel’in kurucu üyesi Erci E., yine Cartel’in eski üyelerinden ve günümüzün en beğeni toplayan isimlerinden Kabus Kerim’in yanı sıra; Almanya’da yaşayan ‘flow’ üstadı Türk MC Defkhan hip hop dünyasının yakın takipçilerini ağırlayacak.

Hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa’nın da yer aldığı gecede sürpriz isimler de konuk olarak sahnede olacak.

Ballroom Night ile dans, stil ve müzik bir arada

İstanbul gece hayatına benzersiz bir dokunuş olarak akıllarda kalacak olan Ballroom Night, Vogue kültürünün parıltılı ve göz kamaştıran bir sureti olarak işlenecek. 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi’nde sanat kolektifi biriken iş birliğiyle düzenlenecek olan gecede, Brezilya’nın öne çıkan hip hop sanatçılarından Linn da Quebrada ve Amsterdam çıkışlı son dönemin öne çıkan DJ ve prodüktörlerinden Lyzza gibi isimler geceyi renklendirecek.

Voguing kültürünün en popüler isimlerinden Willi Ninja’nın ayak izlerini takip eden dansçıların oluşturduğu House of Ninja (Paris) danslarıyla coşturacak. Gece hayatının sevilen DJ’yi Kübra Uzun’un vokal performansı ile yer alacağı gecede ayrıca; makyaj, stil ve dansın vücut bulmuş hali Cake Mosque ve benzersiz bir ‘lipsync’ şovu sunacak olan Dudakların Cengi sahnede olacak. Berk Çakmakçı, uzun zamandır sürdürdüğü elektronik müzik projesi Age Reform ile kapanışı yapacak.

Fütüristik temasıyla Futurave Night iki ayrı sahnede

Festivalin son konsept gecesi olan ‘Futurave Night’ 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da iki ayrı sahneye ev sahipliği yapacak. Rave kültürünün gelecekte nasıl şekilleneceği fikrinden yola çıkan ve dijital sanatın en iddialı örneklerinin de yer alacağı gecede; Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, Berghain’daki setleriyle öne çıkan Function sahnede olacak. Overmono ve Konx-om-Pax’ın canlı performanslarıyla öne çıkacağı gecede Afrodeutsche, Shanti Celeste, Dasha Rush, Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Red Bull House of Music 1-15 Ekim boyunca her gün açık

Festivale ev sahipliği yapacak olan Red Bull House of Music ise Akaretler 37-39 adresinde 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler, atölyeler ve Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile misafirlerini ücretsiz olarak ağırlayacak.

Ayrıca Red Bull Music Festival İstanbul için özel olarak tasarlanan Red Bull kutularında yer alan QR kodlarını okutan ya da www.redbull.com/rbmfistanbul adresine girenler de katılmak istedikleri gecelerin biletlerini yüzde 25 indirimle alma şansını yakalayacak.

Red Bull Music Festival İstanbul’un biletleri Biletix’te satışta.

Detaylı bilgi için: www.redbull.com/istanbul