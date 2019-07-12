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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Red Bull Music Festival Istanbul Ekim’de

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Red Bull Music Festival Istanbul Ekim’de

Geçen yıl birincisi gerçekleştirilen Red Bull Music Festival Istanbul, bu yıl 1-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. 5 ayrı konseptte ve 6 farklı mekanda düzenlenecek festivalde 90’dan fazla sanatçı sahne alacak.

Festivalde; Futurave Night konseptinin yanı sıra; Aposynthesis Night, Kan Kardeşler Gecesi, Alpha Beat Night ve Ballroom Night gibi deneyimler yer alacak.

Red Bull Music Festival Istanbul geceleri hakkındaki bilgiler şöyle:

Alpha Beat Night - 3 Ekim Perşembe: Festivalin ilk konsept gecesi olan Alpha Beat Night, 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye’de yerli ve yabancı olmak üzere, Afrika müziğinin bilinen isimlerini bir araya getirecek.

Aposynthesis Night – 4 Ekim Cuma: Red Bull Music Festival Istanbul’un ikinci konsept gecesi Aposynthesis Night ile synthesizer müziğinin görsel ve işitsel şovları, dinleyicilerin deneyimine sunulacak. Aposynthesis Night, 4 Ekim Cuma günü Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde yer altında gerçekleşecek.

Kan Kardeşler Gecesi - 5 Ekim Cumartesi: ‘Kan Kardeşler’ Gecesi, Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’ler; aynı sahnede performans gösterecek.

Ballroom Night – 11 Ekim Cuma: Biriken sanat kolektifi ve Red Bull işbirliği ile 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek olan bu gecede katılımcıları; dans, müzik ve stil dolu bir gösteri bekleyecek.

Futurave Night – 12 Ekim Cumartesi: Festivalin son konsept gecesi olan Futurave Night, Rave kültürünün temsilcisi müzisyenler, kurulacak iki ayrı sahnede elektronik dans müziği örneklerini sergileyecek. Dünyanın farklı coğrafyalarından isimler ve Türkiye elektronik müzik sahnesinden de isimlerin yer alacağı gecede görsel ve işitsel performanslar sunulacak. Futurave Night, 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

Red Bull Music Festival Istanbul Ekim’de

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