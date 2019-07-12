Red Bull Music Festival Istanbul Ekim’de
Geçen yıl birincisi gerçekleştirilen Red Bull Music Festival Istanbul, bu yıl 1-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. 5 ayrı konseptte ve 6 farklı mekanda düzenlenecek festivalde 90’dan fazla sanatçı sahne alacak.
Festivalde; Futurave Night konseptinin yanı sıra; Aposynthesis Night, Kan Kardeşler Gecesi, Alpha Beat Night ve Ballroom Night gibi deneyimler yer alacak.
Red Bull Music Festival Istanbul geceleri hakkındaki bilgiler şöyle:
Alpha Beat Night - 3 Ekim Perşembe: Festivalin ilk konsept gecesi olan Alpha Beat Night, 3 Ekim Perşembe akşamı Feriye’de yerli ve yabancı olmak üzere, Afrika müziğinin bilinen isimlerini bir araya getirecek.
Aposynthesis Night – 4 Ekim Cuma: Red Bull Music Festival Istanbul’un ikinci konsept gecesi Aposynthesis Night ile synthesizer müziğinin görsel ve işitsel şovları, dinleyicilerin deneyimine sunulacak. Aposynthesis Night, 4 Ekim Cuma günü Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde yer altında gerçekleşecek.
Kan Kardeşler Gecesi - 5 Ekim Cumartesi: ‘Kan Kardeşler’ Gecesi, Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’ler; aynı sahnede performans gösterecek.
Ballroom Night – 11 Ekim Cuma: Biriken sanat kolektifi ve Red Bull işbirliği ile 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek olan bu gecede katılımcıları; dans, müzik ve stil dolu bir gösteri bekleyecek.
Futurave Night – 12 Ekim Cumartesi: Festivalin son konsept gecesi olan Futurave Night, Rave kültürünün temsilcisi müzisyenler, kurulacak iki ayrı sahnede elektronik dans müziği örneklerini sergileyecek. Dünyanın farklı coğrafyalarından isimler ve Türkiye elektronik müzik sahnesinden de isimlerin yer alacağı gecede görsel ve işitsel performanslar sunulacak. Futurave Night, 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.
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