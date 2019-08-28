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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Radyo Boğaziçi yeni yetenekler arıyor

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Radyo Boğaziçi yeni yetenekler arıyor

Bağımsız müzik gruplarının sesini duyurmak amacıyla ‘radyo boğaziçi’ tarafından hayata geçirilen ‘Battle of the Bands’ yarışması, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetenekli müzisyenleri 21. kez bir araya getiriyor. Müzisyenler 5 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsünde düzenlenecek etkinlik için 17 Eylül’e kadar başvuruda bulunabilecek.

1992’de ‘Türkiye’nin ilk üniversite radyosu’ sloganıyla yayın hayatına başlayan ‘radyo boğaziçi’ tarafından gerçekleştirilecek olan müzik yarışması ‘Battle of the Bands’, bu yıl 21’inci kez bağımsız müzik gruplarının sesi olma hedefiyle düzenlenecek. 26 yıldır Boğaziçi Üniversiteli müzikseverlerin ilgisinde olan ‘Sınırsız Müzik Günleri’ kapsamında düzenlenen yarışma, Türkiye’nin her köşesinden müzisyenleri sahnesinde ağırlıyor. Önceki yıllarda Badem, Gripin ve Hedonutopia gibi grupların ve üyelerinin ödül kazandığı yarışma; bu sene DokuzSekiz Müzik Yapım, Allianz Motto Müzik, IF Performance Hall Beşiktaş ve Sonar House desteğiyle gerçekleşecek. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Alican Tezer, Demet Karaduman, Güven Erkin Erkal, Hakan Tamar, Kerem Sedef, Yasemin Mori ve Yavuz Akyazıcı gibi isimler bulunuyor. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren grupların ödüllendirileceği etkinlik, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde müzikseverlerle buluşacak.

Yarışmada birinci olan grup; 4-5 şarkılık EP ya da 10 şarkılık albüm çalışmasının DokuzSekiz Müzik tarafından resmi dijital müzik platformlarında yayınlanması ile ödüllendirilecek. Birinci ayrıca Allianz Motto Müzik Youtube kanalında bir programcının programına konuk olma, IF Performance Hall Beşiktaş’ta bir konserde ön grup olarak sahne alma, grubun vokalistine Sonar House’da Elnur Hüseynov’dan %100 burslu birebir vokal ve ses eğitimi dersi verilmesi gibi olanaklara da kavuşacak. Yarışmanın finalistlerine de SiyahBeyaz Akustik kanalında yayınlanmak üzere birer akustik video hazırlanacak. Müzisyenler yarışmaya 17 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Radyo Boğaziçi yeni yetenekler arıyor

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