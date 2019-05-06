Pss Pss dört gösteriyle İstanbul’da
Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’i, İKSV özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor
Geçtiğimiz yıl İstanbul Tiyatro Festivali’nde her gösterisi ayakta alkışlanan Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’i, İKSV özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor. Bugüne kadar 50 ülkede 700’ü aşkın performans gerçekleştiren topluluğun başarı hanesinde, Cirque du Soleil Ödülü de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında aldıkları pek çok ödül var.
Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’i, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00 ve 29 Eylül Pazar saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi; 30 Eylül Pazartesi ve 1 Ekim Salı saat 20.00’de Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle seyirciyle buluşacak.
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