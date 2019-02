PSM Caz Festivali'nin programı açıklandı

Caz çatısı altında; blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini buluşturan PSM Caz Festivali’nin merakla beklenen programı açıklandı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek ve Zorlu PSM’nin her yanını dolduracak festivalin beş haftaya yayılan programında; gitar müziğinde devrim yaratan sanatçı John McLaughlin & The 4th Dimension; modern klasik müziğin en yetenekli isimlerinden Ólafur Arnalds, 2013 yılında Grammy kazanan Amerikalı trompet sanatçısı Chris Botti; dünya klasik müzik sahnesinin en değerli piyanistlerinden Fazıl Say, dünya hiti olan "Don't Worry, Be Happy" şarkısı ile 2 Grammy ödülü kazanan efsanevi caz vokalisti Bobby McFerrin; milyonlar satan albümlerinin yanı sıra BBC Jazz Awards sahibi Madeleine Peyroux, trip-hop, rock, folk-rock, downtempo etiketli müzikleri ve yeni çıkan albümleriyle Londra merkezli ikili Morcheeba; yarım asırı aşkın kariyeri ve sayısız albümüyle dünya müziğinin efsanesi olan Enrico Macias, füzyon cazın efsane gitaristi John Scofield, Londralı modern caz grubu Portico Quartet; Alman DJ, prodüktör ve müzisyen Christian Löffler, caz ve elektronik müziğin mükemmel bileşimine sahip Belçikalı grup Stavroz ve gitarıyla harikalar yaratan gypsy müziğin efsane ismi Estas Tonne ve daha pek çok isim yer alıyor.

PSM Caz Festivali; konserlerin yanı sıra konsept partilere, değerli konukların katılımıyla gerçekleşecek panellere, farklı temaların işleneceği atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival aynı zamanda geniş yelpazesiyle film ve belgesel gösterimleri, açık havada ücretsiz etkinlikler ve plak pazarı ile kültür sanat hayatında başlattığı geleneğe devam edecek. Biletler, 21 Şubat’ta Zorlu PSM gişelerinde ve biletix.com’da satışa çıkıyor.

PSM Caz Festivali'nin tam programı şöyle:

John Mclaughlin & 4th Dimension // 25 Nisan Perşembe // Turkcell Sahnesi

Kürşad Deniz Trio feat. Sibel Köse // 26 Nisan Cuma // Touché

Enrico Macias // 27 Nisan Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Ozan Musluoğlu Quartet // 27 Nisan Cumartesi // Touché

Madeleine Peyroux // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Dead Combo // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Ercüment Orkut Trio – Persona // 2 Mayıs Perşembe // Touché

Morcheeba // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Estas Tonne // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Roderic / French 79 // 3 Mayıs Cuma // Studio

Terry Riley & Gyan Riley // 3 Mayıs Cuma // Touché

Estas Tonne // 4 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Terry Riley & Gyan Riley // 4 Mayıs Cumartesi // Touché

Bobby McFerrin: Gimme 5 (cicrlesongs) // 6 Mayıs Pazartesi // Turkcell Sahnesi

Mark Guiliana BEAT MUSIC // 7 Mayıs Salı // Studio

Lars Danielsson Group // 8 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions // 8 Mayıs Çarşamba // Studio

Önder Focan Trio feat. Şenova Ülker // 8 Mayıs Çarşamba // Touché

Karsu // 9 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Portico Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Studio

İlhan Erşahin Electric Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Touché

Julia Biel // 10 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Christian Löffler (Live) // 10 Mayıs Cuma // Studio

İlhan Erşahin Acoustic Trio // 10 Mayıs Cuma // Touché

AyşeDeniz: Pure Piano // 11 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Akua Naru // 11 Mayıs Cumartesi // Studio

Noiserv // 11 Mayıs Cumartesi // Touché

Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti // 12 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi

Kerem Görsev Trio & Ernie Watts // 14 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi

Ólafur Arnalds // 15 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Ferit Odman Quintet // 15 Mayıs Çarşamba // Touché

Stanpolites Project Meets Okay Temiz // 16 Mayıs Perşembe // Touché

Stavroz (Live) // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Joep Beving // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Ephemerals // 17 Mayıs Cuma // Studio

John Scofield Combo 66 ft. Vicente Archer, Gerald Clayton & Bill Stewart // 18 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Kamaal Williams // 22 Mayıs Çarşamba // Studio

Geeva Flava / Bidar // 22 Mayıs Çarşamba // Touché

Barış Demirel – Barıştık Mı / Efe Demiral ‘Uyku Pansiyon’ // 23 Mayıs Perşembe // Touché

An Evening with Chris Botti // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi

Elif Çağlar // 25 Mayıs Cuma // Touché

Diablo Swing Orchestra // 1 Haziran Cumartesi // Studio