PSM Caz Festivali'nin programı açıklandı
“Her müziğin cazı” söylemiyle efsane sanatçılardan, genç müzisyenlere, keşfe açık yeni isimleri ve farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programıyla PSM Caz Festivali, bu yıl 25 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.
Caz çatısı altında; blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini buluşturan PSM Caz Festivali’nin merakla beklenen programı açıklandı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek ve Zorlu PSM’nin her yanını dolduracak festivalin beş haftaya yayılan programında; gitar müziğinde devrim yaratan sanatçı John McLaughlin & The 4th Dimension; modern klasik müziğin en yetenekli isimlerinden Ólafur Arnalds, 2013 yılında Grammy kazanan Amerikalı trompet sanatçısı Chris Botti; dünya klasik müzik sahnesinin en değerli piyanistlerinden Fazıl Say, dünya hiti olan "Don't Worry, Be Happy" şarkısı ile 2 Grammy ödülü kazanan efsanevi caz vokalisti Bobby McFerrin; milyonlar satan albümlerinin yanı sıra BBC Jazz Awards sahibi Madeleine Peyroux, trip-hop, rock, folk-rock, downtempo etiketli müzikleri ve yeni çıkan albümleriyle Londra merkezli ikili Morcheeba; yarım asırı aşkın kariyeri ve sayısız albümüyle dünya müziğinin efsanesi olan Enrico Macias, füzyon cazın efsane gitaristi John Scofield, Londralı modern caz grubu Portico Quartet; Alman DJ, prodüktör ve müzisyen Christian Löffler, caz ve elektronik müziğin mükemmel bileşimine sahip Belçikalı grup Stavroz ve gitarıyla harikalar yaratan gypsy müziğin efsane ismi Estas Tonne ve daha pek çok isim yer alıyor.
PSM Caz Festivali; konserlerin yanı sıra konsept partilere, değerli konukların katılımıyla gerçekleşecek panellere, farklı temaların işleneceği atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival aynı zamanda geniş yelpazesiyle film ve belgesel gösterimleri, açık havada ücretsiz etkinlikler ve plak pazarı ile kültür sanat hayatında başlattığı geleneğe devam edecek. Biletler, 21 Şubat’ta Zorlu PSM gişelerinde ve biletix.com’da satışa çıkıyor.
PSM Caz Festivali'nin tam programı şöyle:
John Mclaughlin & 4th Dimension // 25 Nisan Perşembe // Turkcell Sahnesi
Kürşad Deniz Trio feat. Sibel Köse // 26 Nisan Cuma // Touché
Enrico Macias // 27 Nisan Cumartesi // Turkcell Sahnesi
Ozan Musluoğlu Quartet // 27 Nisan Cumartesi // Touché
Madeleine Peyroux // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi
Dead Combo // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Ercüment Orkut Trio – Persona // 2 Mayıs Perşembe // Touché
Morcheeba // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Estas Tonne // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Roderic / French 79 // 3 Mayıs Cuma // Studio
Terry Riley & Gyan Riley // 3 Mayıs Cuma // Touché
Estas Tonne // 4 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Terry Riley & Gyan Riley // 4 Mayıs Cumartesi // Touché
Bobby McFerrin: Gimme 5 (cicrlesongs) // 6 Mayıs Pazartesi // Turkcell Sahnesi
Mark Guiliana BEAT MUSIC // 7 Mayıs Salı // Studio
Lars Danielsson Group // 8 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi
İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions // 8 Mayıs Çarşamba // Studio
Önder Focan Trio feat. Şenova Ülker // 8 Mayıs Çarşamba // Touché
Karsu // 9 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi
Portico Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Studio
İlhan Erşahin Electric Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Touché
Julia Biel // 10 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Christian Löffler (Live) // 10 Mayıs Cuma // Studio
İlhan Erşahin Acoustic Trio // 10 Mayıs Cuma // Touché
AyşeDeniz: Pure Piano // 11 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Akua Naru // 11 Mayıs Cumartesi // Studio
Noiserv // 11 Mayıs Cumartesi // Touché
Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti // 12 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi
Kerem Görsev Trio & Ernie Watts // 14 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi
Ólafur Arnalds // 15 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Ferit Odman Quintet // 15 Mayıs Çarşamba // Touché
Stanpolites Project Meets Okay Temiz // 16 Mayıs Perşembe // Touché
Stavroz (Live) // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Joep Beving // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Ephemerals // 17 Mayıs Cuma // Studio
John Scofield Combo 66 ft. Vicente Archer, Gerald Clayton & Bill Stewart // 18 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Kamaal Williams // 22 Mayıs Çarşamba // Studio
Geeva Flava / Bidar // 22 Mayıs Çarşamba // Touché
Barış Demirel – Barıştık Mı / Efe Demiral ‘Uyku Pansiyon’ // 23 Mayıs Perşembe // Touché
An Evening with Chris Botti // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi
Elif Çağlar // 25 Mayıs Cuma // Touché
Diablo Swing Orchestra // 1 Haziran Cumartesi // Studio
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