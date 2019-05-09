PSM Caz Festivali Anneler Günü'ne özel Sanatçılar Parkı’nda
PSM Caz Festivali, yan etkinlikler kapsamında Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Anneler Günü’nde Sanatçılar Parkı’nda açık hava konseri düzenleyecek.
PSM Caz Festivali, Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle 12 Mayıs’ta açık havaya taşınıyor. Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşecek ücretsiz etkinlik, The Kites, Ceren Gündoğdu Band ve Brassİst’in keyifli performanslarına ev sahipliği yapacak. 1 Haziran’a kadar sürecek olan PSM Caz Festivali; müziğin efsane isimlerinin ve genç yeteneklerin dikkat çekici performanslarının yanı sıra, sanatın farklı alanlarına dokunan ücretsiz yan etkinliklerle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
PSM Caz Festivali’nin daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla herkese açık ücretsiz olarak hazırladığı yan etkinlik programının detaylarına www.zorlupsm.com adresinden ulaşılabilir.
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