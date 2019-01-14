Pompidou’nun direktörü İstanbul Modern’de
İstanbul Modern‘in 2012 yılında başlattığı ‘Müzeler Konuşuyor’serisinin bu yılki ilk konuğu Paris’teki Centre Pompidou Ulusal Modern Sanat Müzesi’nin direktörlüğünü yürüten Bernard Blistène olacak.
İstanbul Modern‘in 2012 yılında başlattığı ‘Müzeler Konuşuyor’ serisi Fransa ile devam ediyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik programının ilk konuğu 2013 yılından bu yana Paris’teki Centre Pompidou Ulusal Modern Sanat Müzesi’nin direktörlüğünü yürüten Bernard Blistène olacak. 16 Ocak’ta Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşide Blistène, deneyimlerini paylaşacak. Blistène’in “21. Yüzyılda Müzeyi Düşünmek” başlıklı konuşması Fransız Kültür Merkezi’nde 16 Ocak Çarşamba 19.00’da başlayacak.
İstanbul Modern’in “Müzeler Konuşuyor” serisine bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya’dan müze ve sanat kurumu yöneticileri katılarak izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.
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