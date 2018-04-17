Piyano Evi'nde masterclass, konser ve imza günü
Ülkemizin sayılı barok müzikçilerinden akademisyen ve viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar, viyola, ensemble, barok arşe stili, müzisyenler için nefes ve beden çalışmalarıyla ilgili Piyano Evi' nde bir masterclass gerçekleştirecek.
20-21-22 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin son gününde Avrupa' da ve Türkiye' de gerçekleştirdiği solo ve ensemble konserleriyle ön plana çıkan Bahar'a, 19.00'da başlayacak konserde Batu Ekmekçi piyanosu ile eşlik edecek. Müziğe ve enstrüman tarihine ilgi duyan herkese yönelik hazırladığı 'Viyola Kitabı'nı imzalayacak olan Bahar müzikseverlerle buluşacak. Barış Kerem Bahar şuan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle