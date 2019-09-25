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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da

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Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da

Açık Diyalog İstanbul'un 27 Eylül Cuma günü konuğu piyanist Dengin Ceyhan. Saat 19.00 - 21.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte Ceyhan, geçtiğimiz mayıs ayında çıkan ilk albümü ‘Dengin Plays Pentagram’ın detaylarını, müzik yaşamını ve albüm sürecini katılımcılar ile paylaşacak.

Dengin Ceyhan 1991’de Antakya’da doğdu. Piyano derslerine sekiz yaşında başladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam etti. Piyano alanında Prof. Dr. Binnur Ekber ile çalışmaya başladı. 2008 yılında
Academia Akcan’ın düzenlediği Piyano Masterclass’ında İdil Biret ile çalıştı. Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığını yaptığı
Bodrum Gümüşlük Eklisia Müzik Festivali kapsamında 2008 yılında Kemal Gekiç, Daniel Gortler, Stephen Gutman, Gülsin
Onay ile aynı festivalin 2009 yılında ise Alexander Madzar, Emre Elivar, Misha Dacic ve Gülsin Onay ile çalıştı. Hacettepe
Üniversitesi’nde birçok konserin yanında, ODTÜ, Ankara MEB Şura Sahnesi, TOBB Üniversitesi'nde, Antakya Kültür ve Sanat Merkezi, Antakya Bahçeşehir Koleji , Bodrum Eklisia, Bodrum Zai , İstanbul Süreyya Operası, İstanbul Baba Sahne, İstanbul Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul Ses Tiyatrosu, İstanbul Moda Sahnesi, İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir
Konak Halk Sahnesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde , Diyarbakır’da , Çanakkale’de ve Mersin
Saymana Festivali'nde konserler verdi. 2013 yılında Sevda Cenap And Vakfı'nın besteci Ertuğrul Oğuz Fırat'a altın madalya
verildiği törende bestecinin eserlerinden oluşan bir konser verdi. 2014 yılında ‘PianoforSoma’ etkinlikleri kapsamında
Davide Martello ile Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da konserler verdi. 12 Ocak 2014‘te Sevda Cenap And Vakfı’nın düzenlemiş
olduğu 11. Czerny Yarışması’nda değerlendirme jürisinde yer aldı. 2012 yılında konservatuvardan mezun oldu ve öğretim
görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. 2019 Mayıs ayında 'Dengin Plays Pentagram' adındaki ilk albümünü çıkarmıştır.

27 Eylül Cuma günü Farklı kültürel geçmişleri, deneyimleri ve sanatçıları sanatseverler ile buluşturma noktası olan Açık Diyalog İstanbul'un konuğu olacak. Etkinlik ücretsizdir. Kontenjan kısıtlı olduğu için, 26 Eylül gününe kadar
info@opendialogueistanbul.com adresinden veya 0212 232 76 62’den rezervasyon yapılması
gerekmektedir.

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