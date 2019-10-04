Pınar Öğünç bu kez çocuklar için yazdı!
Gazeteci yazar Pınar Öğünç'ten genç okurlar için bir öykü... Hayatı 'tuhaf' sorular sorarak, içindeki hikâyelerle keşfeden, artık kendi hikâyelerini yazmaya karar veren çocukları anlatan 'Cotturuk Defterleri' Can Yayınları'ndan çıktı.
Gazeteci yazar, öykücü Pınar Öğünç genç okurlar için yazdığı 'Cotturuk Defterleri'nde 'kendi hikayelerini yazmaya karar veren çocukları' anlatıyor. Geçtiğimiz aylarda 'Beterotu' adlı öykü kitabıyla okurlarla buluşan Öğünç'ün Can Yayınları etiketiyle çıkan yeni kitabında hayatı 'tuhaf' sorular sorarak, içindeki hikâyelerle keşfeden çocuklar var. 'Tipsiz' hayvanlar, 'önemsiz' eşyalar 'Cotturuk Defterleri'nde Mısra Karahan'ın incelikli resimleriyle canlanıyor.
CAN SIKINTISININ BİR ADI OLSA...
Herkes gibi, Maya’nın da canı arada bir sıkılırdı. Ama o gün, ilk kez can sıkıntısı üzerine düşündü, adını 'cotturuk' koydu. Sona'yla birlikte cotturuktan kurtulma yöntemlerini yazdıkları defteri, Robin'le başladıkları
'Hıttırık Soruların Hıttırık Cevapları' defteri izledi. Başka sorular, başka hayaller, üç arkadaşı yeni bir defterin sayfalarına itti. Kendi öykülerini yazdılar! Çiğnenmiş bir sakızın, bir demet maydanozun, bir çay süzgecinin, bir sivrisineğin de bir hayatı, anlatacağı maceraları vardı çünkü...
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