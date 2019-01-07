‘Peygamberin Dâhi Torunu’ raflarda
Doç. Dr. Bilen Işıktaş’ın kaleme aldığı ‘Peygamberin Dâhi Torunu: Şerif Muhiddin Targan’ kitabı çıktı.
Doç. Dr. Bilen Işıktaş’ın yazdığı ‘Peygamberin Dâhi Torunu: Şerif Muhiddin Targan’ kitabı çıktı. Kitapta, Peygamber’in 37. kuşaktan torunu olarak da bilinen, Türk Musikisinin 20. yüzyıldaki temsilcilerinden, ud ve viyolonsel virtüozu Şerif Muhiddin Targan’ın yaşamı, müziksel ve entelektüel serüveni ele alınıyor. Kitabın yazarı Doç. Dr. Bilen Işıktaş’a göre, 19. yüzyılda Osmanlı toplumunu etkisi altına alan modernleşme sürecinde Targan’ın müziksel formları başka bir biçime dönüştürmesi, bireysellik vurgusuyla yeni teknikler ortaya çıkarması, böylece müziğin malzemesini sürekli olarak değiştirmesi onu tarihsel ve estetik bağlamda ‘ilerici’ yapıyor.
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