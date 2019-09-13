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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
AA
13.09.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Peter Bence İstanbul'da sahne aldı

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Peter Bence İstanbul'da sahne aldı

"En Hızlı Piyanist" olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Peter Bence, Zorlu PSM'de sahne aldı.

Garanti BBVA Konserleri kapsamında Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konsere sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Michael Jackson'ın meşhur parçası "Black or White" ile konsere başlayan Bence, parçanın ardından "İstanbul'a ilk resmi ziyaretim. Daha önce İzmir’e ve İstanbul Havalimanı’na gelmiştim fakat konser için bu ilk seferim. Gelecek yıl çıkması planlanan albümümden kendi bestem olan ‘Home’ isimli parçayı bu gece ilk kez sizler için çalacağım." dedi.

Bence, konserde aralarında "Home"un yanı sıra "Halloween", "Bad", "Human Nature", "Here Comes The Sun" ve "Despacito"nun da bulunduğu eserleri çaldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde heyecanlı olduğunu dile getiren Peter Bence, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

PETER BENCE

Macaristan'da klasik piyano ve kompozisyon eğitimi alan Bence, daha sonra, ABD’deki Berklee Müzik Akademisi'nde kompozisyon ve piyano tekniği üzerine çalışmalarını sürdürdü. Her müzik türüyle ilgilenmesine rağmen, sanatçının en büyük ilham kaynağı Michael Jackson oldu. Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla "Dünyanın En Hızlı Piyanisti" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Peter Bence’in rekoru o zamandan beri kırılamadı.

Bence, Berklee'deyken Michael Jackson'ın "Bad" adlı parçasına yaptığı düzenlemesiyle birlikte 2015'te YouTube'a videolar yüklemeye başladı ve sadece birkaç gün içinde 10 milyon tıklanarak büyük ses getirdi.

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