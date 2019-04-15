'Persona'nın Alma'sı Bibi Andersson hayatını kaybetti
'Yedinci Mühür' ve 'Persona' filmleriyle yıldızı parlayan oyuncu ve tiyatro yönetmeni Bibi Andersson, dün hayatını kaybetti.
İsveç Film Enstitüsü Sözcüsü Martin Frostberg, İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın 'Yedinci Mühür' ve 'Persona' filmleriyle tanınan Bibi Andersson'un, dün 83 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Enstitü tarafından dört kez en iyi kadın oyuncu seçilen Andersson, John Huston ve Robert Altman filmleri dahil onlarca yapımda rol almış ve tiyatro yönetmenliği yapmıştı. Andersson, 2009 yılında geçirdiği inme sonrası beyaz perdeden uzaklaşmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle