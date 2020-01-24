Performans sanatçısı Ceylan’dan aşk atölyesi

Performans sanatçısı Ayça Ceylan’ın 9 Şubat Pazar günü 14.00-17.00 saatleri arasında Teşvikiye’deki Narmanlı Sanat’ta düzenleyeceği ‘Ört, doldur, göm aşk ne?’ başlıklı atölyede katılımcılar çeşitli ‘aşk’ tanımları üzerinden düşünsel bir yolculuğa davet edilecek. Ritueller, aşkın çeşitli kültürlerdeki tanımı, hikâyeler ve aile tariflerimizden ‘ordo amoris’ çayı zamanın patikasındaki aşk yolculuğunda katılımcılara eşlik edecektir. Atölyenin sonunda her bir katılımcı kendi aşk mektubunu kendisi veya dilediği bir varlık için yazacak, bir kelime, bir cümle veya bir paragraf...

‘Ordo Amoris’, meyan kökü, papatya, sığır dili ve anason bitkilerinin çeşitli oranlarda karıştırılmasından oluşan bir bitki çayı. İsmini Aziz Augustine’nin erdemin kısa ve gerçek tanımı diye tanımladığı ‘aşkın düzeni’ kavramından alan karışım, sanatçının aile tarifi...

‘Ört, doldur, göm aşk ne?’ atölyesine başlamadan önce Duygu Barlas ile Shakespeare’in 1594-1595 senelerinde yazıp sahnelediği ‘Bir Yaz Gecesi Düşü’ ile Schubert’in bestelediği ‘Kış Yolculuğu’nda işlenen aşk ve aşk yoksunluğu temaları üzerinden Bilge Alkor Koleksiyon Evi turu gerçekleştirilecek.

Kayıt olmak veya detaylı bilgi almak için www.narmanlisanat.com veya 05422733963 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Ayça Ceylan hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra eğitim sürecine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam eden performans sanatçısı, koreograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan; dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak algılama süreçlerimiz hakkında mekana özgü deneyler üretmektedir. Deneylerinde bedenin ve mekanın birbirini nasıl inşa ettiği, benlik değiş dokuşları ve bunların hafızamızdaki onarım süreçlerine etkileri üzerine araştırmalar yapar. Ceylan, performanslarında ve atölyelerinde sanat alanları haricinde arketipsel hafızamızı etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi birçok alanı tercih eder. Ritueller, sembolizm ve doğa ile senkronlanmak en büyük destekçilerindendir. 2017 yılında kurulan bodyinperform’un kurucusu ve yaratıcı direktörü olan Ceylan, Zorlu PSM, SALT Galata, STUDIO-X Istanbul, Contemporary İstanbul, Casa Dell Arte, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Patara Antik Kenti ve Soho House başta olmak üzere birçok alanda performanslar gerçekleştirmiş ve atölyeler düzenledi. Milliyet Sanat ve Sanatatak’da sanat yazıları da yazan Ayça Ceylan, yerel kültür ve hafıza kavramlarını içeren performans serisi ‘Come join us at Fragile City’ ile 2020 yılında Gana, Şili ve Hindistan’da konuk sanatçı programlarına davet edildi.