Perdeler yaz aylarında da açık

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
20.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

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Devlet Tiyatroları tarafından ilki geçen sezon gerçekleştirilen ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda yeniden başlıyor.

Devlet Tiyatroları tarafından ilki geçen sezon gerçekleştirilen ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulaması 2018-2019 tiyatro sezonunda da uygulanmaya devam ediyor. Projeyle Devlet Tiyatroları, haziran ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek ve perdeler hiç kapanmayacak. Sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında tiyatroseverler, Devlet Tiyatrolarının beğenilen oyunlarını 30 Haziran’a kadar seyredebilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamamız 2018-2019 tiyatro sezonunda da başlıyor. İlkini geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiğimiz projemiz bu sene de 30 Haziran’a kadar açık kalarak seyircilerimizle buluşacak. Nöbetçi tiyatrolarda, yıl içinde sahnelenmiş en beğenilen oyunların gösterimine devam edilecek. Uygulamamız sayesinde birbirinden farklı kapalı gişe oyunlarımızı seyircilerimizle yeniden buluşturacağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl sezonunun kapanmasıyla birlikte Ankara ve Bursa’da başlayan Nöbetçi Tiyatro daha sonra Konya, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır bölge müdürlüklerinde de devam etmiş proje kapsamında sanatseverler, sahnelenen oyunları ilgiyle seyretmişlerdi. Tiyatroseverler Nöbetçi Tiyatro sayesinde bu sene de Antalya, Trabzon, İzmir ve Bursa Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarını izleme fırsatı yakalayacak.
Antalya DT tarafından sahnelenen ‘Dördüncü Ay’ ve ‘Godot’yu Beklerken’, Trabzon DT tarafından sahnelenen ‘Ben Ödüyorum’, İzmir DT tarafından sahnelenen ‘Kaşıkçılar’ ve Bursa DT tarafından sahnelenen ‘Akide Şekeri’ proje kapsamında perde açacak oyunlardan bazıları.

‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak olan perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak.

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