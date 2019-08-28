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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Pera'da öğrenme pratikleri

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Pera'da öğrenme pratikleri
Pera Müzesi

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle, eğitmenlere yönelik 'Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri' başlıklı seminer düzenliyor.

5 Eylül’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, yeniliklere açık şekilde çalışma, deneyim yoluyla bilgi ve beceri kazanmanın inceliklerini sanatla öğrenme pratikleri üzerinden tartışacaklar.Pera Müzesi Öğrenme Programları, farklı yaş grupları ve kitleler için düzenlediği etkinliklere eğitmenlere yönelik özel bir seminerle devam ediyor. 

GSÜ Kültürel Dokümantasyon Merkezi iş birliğiyle hazırlanan 'Keşfedenler: Sanat ile Uygulamalı Öğrenme Pratikleri' seminer programı, farklı disiplinlerden konuşmacıları bir araya getirecek. Sanat aracılığıyla toplumsal kapsayıcılığın nasıl karşılanabileceği ve eğitimde bu kapsayıcılığın nasıl gerçekleşebileceği sorularından hareketle kurgulanan etkinlik, 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 10.00-17.00 arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Seminer programında uygulamalı atölyelerdeki öğrenme sürecinde katılımcıları, öğretileni dinlemeye ve kabul etmeye değil, anlamaya ve deneyimlemeye teşvik etmeyi hedefliyor. Seminerin konuşmacıları arasında, öğretim üyeleri Dr. Murad Özdemir(Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi), Prof. Dr. Marcus Graf (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Dr. Ilgım Veryeri Alaca (Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar), Prof. Dr. Feyza Çorapçı (Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü), Betül Gaye Dinç (Koç Üniversitesi) ile Pera Müzesi Öğrenme Programları’ndan Eda Göknar ve Hazal Altun yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Murad Özdemir, 'Sanat ve İletişim' temalı sunumunda, sanatın deneyime dayalı 'özel' bir iletişim biçimi olduğu düşüncesinden yola çıkarak, sanat temelli öğrenme deneyiminin tasarım olanaklarını tartışmaya açacak. Pera Müzesi Öğrenme Programları’ndan Eda Göknar ve Hazal Altun, müzenin kuruluşundan bu yana farklı yaş gruplarını sanatla buluşturmak ve sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla düzenledikleri öğrenme programlarından bahsedecek.

Programın ikinci bölümü, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Marcus Graf’ın 'Deneyle Yaratmak - Deneyimle Öğrenmek' başlıklı sunumuyla başlayacak. Koç Üniversitesi’nden Dr. Ilgım Veryeri Alaca, 2016-2019 yılları arasında tamamlanan bir dizi sanatsal ve eğitsel çalışmayı dinleyicilere aktarırken, Pera Müzesi Öğrenme Programları önceki asistanlarından Betül Gaye Dinç, müzenin öğrenme programlarında edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaşacak. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı ise kültür-sanat temelli atölye programlarının çocuk ve gençlerin gelişimindeki rolüne ilişkin bulguları ele alacak.

 

Perada öğrenme pratikleri

 

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