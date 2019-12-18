'Pera'da Caz' festivali

Kalıpların dışına çıkabilen, hayallerinin peşinden koşan ve birleştiren projeler üreten müzisyenleri Pera’da Caz konseptiyle dinleyiciyle buluşturan Gedik Sanat; geçtiğimiz sezon Masal albümüyle Ece Göksu ‘nun konuk olduğu konser serisinde, bu sene Stanpolites Project ve klasik kemençe sanatçısı Furkan Bilgi’yi Demirören İstiklal Social İstanbul Sahnesi’nde 24 Aralık Salı saat 20.00'de ağırlıyor.