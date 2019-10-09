'Pera Müzikali' seyirciyle buluşuyor
Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu 'Pera Müzikali'; 3 Kasım Pazar günü, TİM Show Center’da seyircisiyle buluşuyor.
Müjdat Gezen yeni oyunu 'Pera Müzikali', Avrupa Yakası’nın geçmişten günümüze eğlence hayatını tiyatro sahnesine taşıyor. Gezen’in yazıp yönettiği, başrollerini Cüneyt Arkın, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu ve Gönül Yazar gibi usta isimlerle
paylaştığı 'Pera Müzikali', 3 Kasım Pazar günü 15.00’te TİM Show Center’da perdelerini açmaya hazırlanıyor.
Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır’ın babasıyla birlikte rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da sahne alacak. Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Nejat Uygur gibi ünlü isimlerle birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da 'Pera Müzikali'nde seyirci karşısına çıkacak.
'Pera Müzikali'nde Melihat Gülses, Melike Demirağ, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.
TİM Show Center’da 3, 17 ve 24 Kasım 2019 Pazar günleri saat 15.00’te sahnelenecek olan 'Pera Müzikali'nin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle